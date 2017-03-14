Омичи лидеры по уровню кредитных долгов в Сибири

В Омской области кредитная нагрузка жителей за год уменьшилась на 1%, до 46% в 2016 году, но все равно превышает нормативный банковский показатель. Средние платежи по кредитам у омичей снизились на 62 рубля (в 2015 году они составлял 13051 рубль, в 2016 – 12989 рублей).