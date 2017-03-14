Омичи лидеры по уровню кредитных долгов в Сибири

Уровень долговой нагрузки россиян в в 2016 году снизился до 33%, сообщает
Экспертами ОКБ оценивались данные на 66,5 миллионов заемщиков. Использовалась информация ОКБ, а также Федеральной службы государственной статистики (данные о среднемесячной зарплате граждан).
В результате анализа данных установлено, что долговая нагрузка граждан РФ в 2016 году составила 33%, годам ранее этот показатель - 37%. Средние платежи по кредитам уменьшились с 12,7 тысяч рублей в 2015 году до 12,1 тысяч рублей в 2016 году.
Отмечается что самый низкий уровень кредитной нагрузки на Чукотке (17%), Сахалинской (22%) и Тюменской областях (23%). Самый высокий уровень в Карачаево-Черкесии (69%), Калмыкии (59%), Кабардино-Балкарии (59%).
В Омской области кредитная нагрузка жителей за год уменьшилась на 1%, до 46% в 2016 году, но все равно превышает нормативный банковский показатель. Средние платежи по кредитам у омичей снизились на 62 рубля (в 2015 году они составлял 13051 рубль, в 2016 – 12989 рублей).
У омичей самая высокая долговая нагрузка среди субъектов Сибирского федерального округа. Самый низкий в Сибири уровень кредитной нагрузки у жителей Томской области (36%), Красноярского края (36%), республики Хакасия (37%).
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