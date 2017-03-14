Омичам разрешили бесплатно посещать концерты и спектакли

В Омском регионе разработана дополнительная мера соцподдержки многодетных семей – с тремя и более детьми – в сфере культуры искусства. С этого года омичи смогут бесплатно посещать концерты, театральные спектакли и выставки, всего – не менее 12 раз в год.
Проект Указа Губернатора Омской области опубликован на сайте Минкультуры. В приложении к документу установлен порядок предоставления услуги – раз в месяц многодетные семьи бесплатно посетят культурные мероприятия в учреждениях культуры – театрах, музеях, цирке, по пригласительным билетам. Для посетителей с детьми будут заранее резервировать места, сообщает Омская губерния.
В регионе проживает более 26 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются 87 тысяч детей. Семьи, имеющие пять и более детей, получают ежемесячную выплату на каждого ребенка в размере 500 рублей. При рождении третьего ребенка выплачивается материнский капитал, который с 1 января составляет 138 226 рублей. Многодетные омские семьи также имеют 50%-ную скидку на оплату коммуналки и возможность бесплатного проезда в общественном транспорте.
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