Омичам разрешили бесплатно посещать концерты и спектакли

В регионе проживает более 26 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются 87 тысяч детей. Семьи, имеющие пять и более детей, получают ежемесячную выплату на каждого ребенка в размере 500 рублей. При рождении третьего ребенка выплачивается материнский капитал, который с 1 января составляет 138 226 рублей. Многодетные омские семьи также имеют 50%-ную скидку на оплату коммуналки и возможность бесплатного проезда в общественном транспорте.