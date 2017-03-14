Омич догнал машину со спящим водителем, забрал ключи и вызвал ДПС

Сегодня, 14 марта, на видеохостинге YouTube появился ролик с инцидентом, который произошел в Советском округе с автомобилем Nissan Cefiro. Внимание очевидца привлекло поведение водителя японского седана, которое он счел странным. Владелец видеорегистратора поехал следом за автомобилем Nissan Cefiro во время его движения по улице 22 Апреля. На пересечении с французской дорогой иномарка остановилась.
Что происходило дальше, можно увидеть на кадрах ролика. Мужчина проявил активную гражданскую позицию не только на словах (осторожно: ненормативная лексика!), но и на деле. Он подошел к подозрительному автомобилю и забрал ключи из замка зажигания, и далее вызвал сотрудников ГИБДД. Затем на видеокамеру запечатлел мужчину, который склонив голову к рулю, сидел в водительском кресле.
Как сообщили редакции портала Gorod55.ru в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области, инспекторы ДПС составили в отношении управлявшего автомобилем Nissan Cefiro мужчины 1985 года рождения протокол по статье 12.26 КоАП РФ (невыполнение автомобилистом требования о прохождении медицинского освидетельствования).
Кроме того, автор ролика сообщает в социальных сетях, что на заднем сидении автомобиля Nissan Cefiro, водитель которого, по словам очевидца, уснул за рулем, находился ребенок. Но эта информация официально не подтверждена.
Видео 18+ (множественная ненормативная лексика)
Фото: скриншот с видео на YouTube