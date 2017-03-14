Омич догнал машину со спящим водителем, забрал ключи и вызвал ДПС

Что происходило дальше, можно увидеть на кадрах ролика. Мужчина проявил активную гражданскую позицию не только на словах (осторожно: ненормативная лексика!), но и на деле. Он подошел к подозрительному автомобилю и забрал ключи из замка зажигания, и далее вызвал сотрудников ГИБДД. Затем на видеокамеру запечатлел мужчину, который склонив голову к рулю, сидел в водительском кресле.