Обрушение многоквартирного дома: крыша рухнула под тяжестью снега

Прямо в центре села Колосовки рухнула крыша на двухэтажном доме от тяжести скопившегося на ней снега, сообщили порталу Gorod55 местные жители.
Колосовцы утверждают, что крышу дома в 37-м квартале никто не чистил всю зиму, а накопившейся на ней снег при весеннем тепле и стал причиной обрушения.
По поручению заместителя председателя Правительства 10 марта в район выехал Сергей Плисов, начальник Госжилинспекции Омской области, чтобы оценить ситуацию и принять соответствующие меры.
По словам Сергея Плисова, обрушение крышной кровли на доме в Колосовке произошло с 9 на 10 марта. «16-квартиный дом 1975 года постройки, включающий в себя как квартиры собственников, так и муниципальную площадь. Под большим слоем снега произошло обрушение крышной кровли в двух местах, все несущие конструкции – балки и перила, разрушены, - отметил начальник Государственной жилищной инспекции. - Кроме этого, в данном многоквартирном доме не выбран способ управления, а именно форма управления жильем, поэтому собственники, в соответствии с действующим жилищным законодательством, обязаны сами нести бремя затрат на содержание своего жилья. Со стороны администрации муниципального района и сельского поселения организаторские и контрольные функции никто не снимал, и весь жилой фонд муниципального района – был, есть и остаётся в их ведении, и власти несут точно такую же ответственность за него. В связи с этим и главе района Чубарову С.В., и главе поселения Ливановичу С.В. даны соответствующие указания».
Стоит отметить, что данный жилой многоквартирный дома внесен в список капитального ремонта на 2017 год. Однако, по словам Плисова, изначально в смете прописан ремонт инженерных коммуникаций. «На собрании жильцов, которое мы провели в Колосовке 10 марта, стоял вопрос о том, чтобы жильцы подумали и решили, что будет отремонтировано по программе капитального ремонта – инженерные сети коммуникаций или крышная кровля. Для того, чтобы крыша вошла в список, необходимо, во-первых, желание самих собственников, во-вторых, прохождение соответствующих процедур: составление протокола общего собрания жильцов, осмечивание данных работ, проведение торгов и выбор подрядчика. Со своей стороны мы гарантируем, как можно больше сократить временной промежуток, чтобы ремонт крыши не затянулся, но повторюсь, все сейчас зависит от самих жильцов данного дома», - сказал С.В. Плисов.
Как рассказал начальник Госжилинспекции, ссылаясь на слова глав района и сельского поселения, по расчётам местного унитарного предприятия себестоимость крыши на многоквартирном доме составит в пределах 400-500 тысяч рублей. «В связи с тем, что в нем находится собственность как колосовцев, так и муниципалитета, то средства будут изысканы и со стороны муниципалитета, и со стороны жителей», - сказал в заключение начальник Госжилинспекции.
Напомним, что в Колосовском районе обрушение этой крыши – это не первый случай за зиму. Так, в ночь на 21 февраля
По счастливой случайности, крыша на деревенской школе рухнула ночью, и при обрушении никто не пострадал. Но, как известно, в отличие от учеников Владимировской школы, колосовцы, проживающие в многоквартирном доме в 37-м квартале, находятся в своих квартирах и днем, и ночью. К счастью, вновь обошлось без жертв…