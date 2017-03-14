Обрушение многоквартирного дома: крыша рухнула под тяжестью снега



По словам Сергея Плисова, обрушение крышной кровли на доме в Колосовке произошло с 9 на 10 марта. «16-квартиный дом 1975 года постройки, включающий в себя как квартиры собственников, так и муниципальную площадь. Под большим слоем снега произошло обрушение крышной кровли в двух местах, все несущие конструкции – балки и перила, разрушены, - отметил начальник Государственной жилищной инспекции. - Кроме этого, в данном многоквартирном доме не выбран способ управления, а именно форма управления жильем, поэтому собственники, в соответствии с действующим жилищным законодательством, обязаны сами нести бремя затрат на содержание своего жилья. Со стороны администрации муниципального района и сельского поселения организаторские и контрольные функции никто не снимал, и весь жилой фонд муниципального района – был, есть и остаётся в их ведении, и власти несут точно такую же ответственность за него. В связи с этим и главе района Чубарову С.В., и главе поселения Ливановичу С.В. даны соответствующие указания».