Новые сообщения о сильном запахе газа в Омске, нечем дышать

Также, пользователи указывают в комментариях и другие локации, куда распространился сильный запах - "в Нефтяниках снова вонь, ...Нефтезаводская, Апреля, в низ Мира и в сторону Солнечного", "в Нефтяниках на Магистральной запах присутствует, но не сильный", "в Старом Кировске тоже есть запах, не знаю как давно, но два дня сам замечаю", "по всему городу воняет... 10-летие и Рабочие", "сегодня и до Порт-Артура дошёл запах...".