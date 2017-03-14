Новые сообщения о сильном запахе газа в Омске, нечем дышать

Сегодня вечером, 14 марта, вновь стали поступать жалобы омичей на резкий запах в городе. В 18:01 в редакцию портала Gorod55.ru позвонили встревоженные граждане с сообщением о сильном запахе газа у Метромоста:
"Ветер несет со стороны Нефтяников, у Маяковского запах ощущается слабее. Запах такой, что от него голова кружится! Вроде с прошлой пятницы все развеялось, писали, что идет проверка. Почему никто не может установить источник выбросов? Почему они продолжаются?"
Горожане возмущаются и в соцсетях, в паблике "Аварийный Омск" омичка пишет:
"В Кировске опять сильно пахнет газом. У Фестиваля вообще нечем дышать. Уже третий вечер вторника так! Что вообще происходит? получается это систематические утечки ядовитых веществ на каком-то предприятии. Видимо пока не будет массовых жертв, это будет продолжаться!"
Также, пользователи указывают в комментариях и другие локации, куда распространился сильный запах - "в Нефтяниках снова вонь, ...Нефтезаводская, Апреля, в низ Мира и в сторону Солнечного", "в Нефтяниках на Магистральной запах присутствует, но не сильный", "в Старом Кировске тоже есть запах, не знаю как давно, но два дня сам замечаю", "по всему городу воняет... 10-летие и Рабочие", "сегодня и до Порт-Артура дошёл запах...".
Некоторые омичи предполагают, что снова был выброс. Есть мнение, что скоро горожане привыкнут к неприятному запаху и перестанут его замечать, а "если два раза в неделю всю весну делать выбросы одоранта, то про дороги могут и не вспомнить омичи". Еще одна девушка недоумевает в комментариях: "Может стоит звонить и жаловаться чаще!? Только в какую организацию !? МЧС !? Скорую !? Очень тошнит и болит голова...!"
Особенно горожане обеспокоены безопасностью вещества в воздухе, распространяющего сильный запах. Напомним, по данным Росприроднадзора и Минприроды Омской области, в воздухе найден этилмеркаптан, вещество, которое добавляют в газ для придания ему запаха. В областном МЧС омичам сообщили, что вещество не угрожает здоровью населения, но отмечают, что при предельных превышениях может возникать "раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз, тошнота и головокружение".
По результатам проверки проб, взятых 9-10 марта, предельно допустимая концентрация этилмеркаптана в воздухе превысила норму в 400 раз, источник утечки пока не найден. Что произошло сегодня - вопрос пока открытый. Портал Gorod55.ru следит за развитием ситуации. Подробности далее.