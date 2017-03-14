Нападение с пистолетом на 14-летнего мальчика в Омске

Омский следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего подростка по факту разбойного нападения на школьника в городе, сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.
Ранее: предварительно установлено, что подозреваемый у магазина, который находится на улице 4-я Транспортная, попросил у 14-летнего школьника отдать ему рубашку, которую мальчик только что купил. Получив отказ на свою просьбу, подросток достал из кармана пневматический пистолет и все-таки забрал у мальчика рубашку. Своими действиями 17-летний юноша причинил ущерб школьнику в 850 рублей.
В настоящее время, кроме возбуждения уголовного дела по статье 162 части 2 Уголовного кодекса России, подростку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
По данному факту назначено расследование, устанавливаются все обстоятельства.
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