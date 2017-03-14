Нападение с пистолетом на 14-летнего мальчика в Омске

Ранее: предварительно установлено, что подозреваемый у магазина, который находится на улице 4-я Транспортная, попросил у 14-летнего школьника отдать ему рубашку, которую мальчик только что купил. Получив отказ на свою просьбу, подросток достал из кармана пневматический пистолет и все-таки забрал у мальчика рубашку. Своими действиями 17-летний юноша причинил ущерб школьнику в 850 рублей.