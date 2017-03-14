На омских дорогах на месяц ограничат движение

На период распутицы Минстрой Омской области временно закроет проезд для большегрузов по некоторым дорогам на Севере региона. Движение будет приостановлено с 7 апреля по 6 мая из-за климатических условий и снижения несущей способности участков дорог, сообщает пресс-служба ведомства.
По дорогам регионального и межмуниципального значения будет ограничено движение автомобилей с превышением допустимой нагрузки на одну ось до 6 тонн. Что касается транспортных средств, разрешенная максимальная масса которых составляет 10 тонн, для них движение будет запрещено на следующих дорогах:
– на участке Муромцево-Седельниково в Седельниковском и Муромцевском муниципальных районах Омского региона, объезд будет осуществляться по автодорогам Омск-Тара и Тобольск-Тара-Томск (учaсток Тара-Седельниково);
– Большие Уки-Тевриз в Тевризском и Большеуковском муниципальных районах Омской области, объезд предусмотрен по дорогам Омск-Тара и Тобольск-Тара-Томск (учaсток Тара - Усть-Ишим);
– Усть-Ишим - Фокино в Усть-Ишимском муниципальном районе, объезд предусмотрен по проходящим в Тюменской области дорогам Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск, Абатское-Викуловo, Викулово-Каргалы-Серебрянка;
– Усть-Ишим – Загваздино - граница Тюменской области в Усть-Ишимском муниципальном районе Омского региона, объезд предусмотрен по проходящим в Тюменской области дорогам Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омcк, Голышманово-Аромашево, Аромашево-Вагай, Вагай-Дубровное-Абаул.
На пассажирские перевозки, международные перевозки грузов, транспортировку животных, пищевых продуктов, лекарственных препаратов, удобрений, топлива, почты и необходимых для ликвидации ЧС грузов ограничение движения распространяться не будет.
Подобная мера применяется ежегодно для обеспечения сохранности дорог, поскольку в период весенней распутицы дорожное покрытие наиболее подвержено разрушению. Для информирования автомобилистов будут установлены временные знаки.
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