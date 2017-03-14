На омских дорогах на месяц ограничат движение

По дорогам регионального и межмуниципального значения будет ограничено движение автомобилей с превышением допустимой нагрузки на одну ось до 6 тонн. Что касается транспортных средств, разрешенная максимальная масса которых составляет 10 тонн, для них движение будет запрещено на следующих дорогах: