«МилкОм» вошёл в список честных молочников



По результатам экспертизы предприятию был присвоен высший – зеленый статус. Цветовая маркировка введена на сайте для наглядности. В таблице есть зеленый, синий и желтый цвета. Зеленым отмечаются те компании, у которых в ходе многократных проверок ни разу не было отмечено фактов фальсификации и нарушений требований безопасности. Синим - те, кто был проверен однократно и не допустил нарушений. А желтым помечают тех, кто допустил «сравнительно безобидные нарушения» требований безопасности.