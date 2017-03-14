«МилкОм» вошёл в список честных молочников

Россельхознадзор внёс молочный завод «МилкОм», производящий продукцию под маркой
За открытость к проверочным и мониторинговым мероприятиям
— Наша продукция успешно прошла все инспекции, подтвердив свою натуральность и безопасность. Инициатива Россельхознадзора с созданием перечня проверенных производителей поможет потребителям уверенно выбирать качественный продукт. Высокому качеству продукции
По результатам экспертизы предприятию был присвоен высший – зеленый статус. Цветовая маркировка введена на сайте для наглядности. В таблице есть зеленый, синий и желтый цвета. Зеленым отмечаются те компании, у которых в ходе многократных проверок ни разу не было отмечено фактов фальсификации и нарушений требований безопасности. Синим - те, кто был проверен однократно и не допустил нарушений. А желтым помечают тех, кто допустил «сравнительно безобидные нарушения» требований безопасности.
Напомним, в апреле 2016 года Россельхознадзор решил позитивно подойти к проблеме фальсификации молочной продукции и публиковать данные не о нарушителях, а о тех молокопереработчиках, которые выпускают качественную продукцию. Список честных существует в режиме реального времени, туда добавляются новые производители.
Для справки:
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