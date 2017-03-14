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«МилкОм» вошёл в список честных молочников

14 марта 2017, 16:57
«МилкОм» вошёл в список честных молочников

Россельхознадзор внёс молочный завод «МилкОм», производящий продукцию под маркой «Лужайкино», в список честных производителей молочной продукции. Данные опубликованы на официальном сайте службы.

За открытость к проверочным и мониторинговым мероприятиям завод «МилкОм» также награждён отличительным знаком Россельхознадзора «За смелость!» По условиям отбора продукция подвергалась нескольким плановым и внеплановым проверкам.

— Наша продукция успешно прошла все инспекции, подтвердив свою натуральность и безопасность. Инициатива Россельхознадзора с созданием перечня проверенных производителей поможет потребителям уверенно выбирать качественный продукт. Высокому качеству продукции «Лужайкино» способствует само молоко высшего сорта, с которым мы работаем и новое шведское оборудование, образующее закрытую цепочку производства. Весь процесс розлива автоматизирован, «человеческий фактор» сведен к минимуму, — отметил председатель совета директоров ООО «МилкОм» Сергей Калинин.


По результатам экспертизы предприятию был присвоен высший – зеленый статус. Цветовая маркировка введена на сайте для наглядности. В таблице есть зеленый, синий и желтый цвета. Зеленым отмечаются те компании, у которых в ходе многократных проверок ни разу не было отмечено фактов фальсификации и нарушений требований безопасности. Синим - те, кто был проверен однократно и не допустил нарушений. А желтым помечают тех, кто допустил «сравнительно безобидные нарушения» требований безопасности.

Напомним, в апреле 2016 года Россельхознадзор решил позитивно подойти к проблеме фальсификации молочной продукции и публиковать данные не о нарушителях, а о тех молокопереработчиках, которые выпускают качественную продукцию. Список честных существует в режиме реального времени, туда добавляются новые производители.

Для справки:
«МилкОм» - самый современный молочный завод в Сибири. Производит натуральную продукцию ТМ «Лужайкино» из молока высшего сорта. Она изготавливается на современном шведском оборудовании и упаковывается в экологичные биокувшины, которые почти наполовину состоят из мела. «Лужайкино» - победитель конкурса «100 лучших товаров России» в 2015 и 2016 гг.

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