Кладбище домашних животных площадью 3,6 тыс. кв. м обнаружили в Омске



Администрация города получила уведомление от судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства. Согласно действующему законодательству, требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций. Кроме этого, они подлежат неукоснительному выполнению на всей территории страны. Если же эти требования не исполняются должником в 5-дневный срок после вынесения постановления о взыскании исполнительного сбора, то наступает административная ответственность по статье 17.15 КоАП России.