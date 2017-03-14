Кладбище домашних животных площадью 3,6 тыс. кв. м обнаружили в Омске

На основании возбужденного в межрайонном отделе судебных приставов исполнительного производства в отношении администрации города Омска ликвидировано несанкционированное место захоронения домашних животных, сообщает пресс-служба УФССП России по Омской области.
Как отмечается в профильном ведомстве, данное место захоронения располагалось на земельном участке в Ленинском округе города (Черлакский тракт, в 700 метрах от бывшего поста ГИБДД) общей площадью 3618 квадратных метров. Ранее с иском о ликвидации кладбища в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями в Центральный районный суд города Омска обратилась прокуратура Ленинского округа.
Администрация города получила уведомление от судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства. Согласно действующему законодательству, требования судебного пристава-исполнителя обязательны для всех государственных органов, органов местного самоуправления, граждан и организаций. Кроме этого, они подлежат неукоснительному выполнению на всей территории страны. Если же эти требования не исполняются должником в 5-дневный срок после вынесения постановления о взыскании исполнительного сбора, то наступает административная ответственность по статье 17.15 КоАП России.
В настоящем случае, под контролем судебных приставов, специалистами департамента городского хозяйства были произведены все необходимые мероприятия, в частности, территория очищена от предметов антропогенного происхождения – надгробия, пластик, металл, деревянные конструкции, а также проведена рекультивация земельного участка.
По данным пресс-службы УФССП России по Омской области, на сегодняшний день все требования исполнительного листа выполнены в полном объеме. Земельный участок, бывший ранее кладбищем для домашних животных, находится в удовлетворительном санитарном состоянии, не нанося вред здоровью людей и внешней среде.
На фото: постер к фильму "Кладбище домашних животных" (1983)