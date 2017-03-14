Из-за омского метро может просесть грунт под жилыми домами

Коллегия Счетной палаты РФ рассмотрела результаты проверки целевого использования федеральных средств, в том числе на мероприятия, связанные с празднованием 300-летнего юбилея города. По итогам проверки установлено, что из 27 мероприятий, обозначенных в Плане подготовки и проведения празднования, завершены лишь 13.
В частности, проверка коснулась затянувшегося строительства Омского метрополитена, сообщают в департаменте пресс-службы и информации Счетной палаты Российской Федерации. Стоимость принятых и оплаченных к январю 2008 года работ достигла 1,6 миллиардов рублей, официально строительство объекта начато в 2005 году. Остаточная стоимость работ составляла 9,8 миллиардов рублей.
Согласно вышеназванному документу, Плану мероприятий по подготовке к 300-летию, объем финансирования работ на 2008-2016 год запланирован в размере 30,6 миллиардов рублей, из которых 24,5 миллиарда из регионального бюджета, 6,1 миллиард – за счет софинансирования и федерального бюджета. По факту же на строительство омского метро направили всего 6,6 миллиардов рублей, из которых 2,8 миллиарда – средства федерального бюджета.
В ходе проверки Счетной палаты установлено, что из миллиарда рублей, предоставленного областному бюджету Минфином РФ в 2014 году, в качестве аванса подрядчику (ООО «Мостовик») направлено 290 миллионов рублей. В 2015 году организация объявлена банкротом.
На данный момент просроченная дебиторская задолженность по выданному авансу составляет 80 миллионов рублей, в то время как остаток дотации (710 миллионов рублей) не использован и находится на лицевом счете омского Минфина. Строительство метрополитена приостановлено с 2014 года. Проверки строительных работ первого пускового участка не завершены, степень готовности объекта составляет 36%.
В Счетной палате отмечают, что из-за несвоевременного выполнения работ их стоимость существенно увеличилась. Так, в 2014 году, после корректировки проектной документации, стоимость строительства метрополитена возросла с 11 до 19 миллиардов.
«Состояние объекта незавершенного строительства влечет риски возникновения аварийных ситуаций с тяжелыми последствиями, в том числе: проседание грунтов под жилыми домами, деформация временных ограждающих конструкций, подтопление перегонных тоннелей», сообщил на Коллегии аудитор Валерий Богомолов. Также Богомолов добавляет, что средства на омское метро в 2017 году в региональном бюджете не предусмотрены.
Известно, что распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2016 года строительство Омского метро исключено из упомянутого ранее Плана подготовки к 300-летию Омска.