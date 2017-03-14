Из-за омского метро может просесть грунт под жилыми домами

Согласно вышеназванному документу, Плану мероприятий по подготовке к 300-летию, объем финансирования работ на 2008-2016 год запланирован в размере 30,6 миллиардов рублей, из которых 24,5 миллиарда из регионального бюджета, 6,1 миллиард – за счет софинансирования и федерального бюджета. По факту же на строительство омского метро направили всего 6,6 миллиардов рублей, из которых 2,8 миллиарда – средства федерального бюджета.