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Движение транспорта в центре организовано иначе из-за пешеходов

14 марта 2017, 15:33
В целях безопасности.

В Омске продолжается деятельность со стороны органов местного самоуправления по корректировке работы режима светофорных объектов на городских магистралях.

По данным пресс-службы омской мэрии, изменен режим работы светофора на перекрестке улиц Орджоникидзе и Булатова – исключен конфликт «транспорт-пешеход».

Эти изменения регламентируются нормативными документами, требования которых направлены на сохранение жизни и здоровья пешеходов. Одним из оснований этих требований является недопущение пересечения транспортных и пешеходных потоков в одной фазе цикла светофорного регулирования.

Таким образом, светофорный объект на указанном перекрестке заработал по-новому. Если раньше транспортное направление, движущееся по дополнительной секции светофора для выполнения поворота направо в улицы Булатова на улицу Орджоникидзе, работало в 2-х фазах светофорного цикла, то сейчас деятельность светофора организовано в одной фазе – необходимо пропустить пешеходов, которые пересекают проезжую часть улицы Орджоникидзе со стороны улицы Рабиновича.

Также, в связи с внесенными изменениями, увеличена длительность «зеленого» сигнала светофора для транспорта, который движется по улице Булатова. Кроме этого, в ближайшее время планируется применить несколько режимов светофора, такие как утро, день, вечер и ночь.

Омичам следует проявлять особую внимательность при движении на указанных участках городских магистралей.

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