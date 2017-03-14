Движение транспорта в центре организовано иначе из-за пешеходов

В Омске продолжается деятельность со стороны органов местного самоуправления по корректировке работы режима светофорных объектов на городских магистралях.
По данным пресс-службы омской мэрии, изменен режим работы светофора на перекрестке улиц Орджоникидзе и Булатова – исключен конфликт «транспорт-пешеход».
Эти изменения регламентируются нормативными документами, требования которых направлены на сохранение жизни и здоровья пешеходов. Одним из оснований этих требований является недопущение пересечения транспортных и пешеходных потоков в одной фазе цикла светофорного регулирования.
Таким образом, светофорный объект на указанном перекрестке заработал по-новому. Если раньше транспортное направление, движущееся по дополнительной секции светофора для выполнения поворота направо в улицы Булатова на улицу Орджоникидзе, работало в 2-х фазах светофорного цикла, то сейчас деятельность светофора организовано в одной фазе – необходимо пропустить пешеходов, которые пересекают проезжую часть улицы Орджоникидзе со стороны улицы Рабиновича.
Также, в связи с внесенными изменениями, увеличена длительность «зеленого» сигнала светофора для транспорта, который движется по улице Булатова. Кроме этого, в ближайшее время планируется применить несколько режимов светофора, такие как утро, день, вечер и ночь.
Омичам следует проявлять особую внимательность при движении на указанных участках городских магистралей.