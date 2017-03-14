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Директора омской школы могут наказать за поборы с родителей

14 марта 2017, 13:27
Итоги проверки.

В ходе проверки прокуратуры Ленинского округа, которая проводилась по обращению родителя учащегося БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа №108», выявлены нарушения законодательства в части бесплатности и общедоступности общего образования, сообщает пресс-службы ведомства.

Выявлены нарушения принципы добровольности внесения пожертвований с законных представителей учащихся при сборе денег на обеспечение охраны учреждения и ремонт здания образовательной организации.

Также выявлено, что одним из учителей этого образовательного учреждения на ряд родителей учащихся оказывалось давление в связи с необходимостью сдачи денег на ремонт учебного кабинета одного из классов начальной школы, что стало причиной перевода их детей в другой класс.

По итогам проверки прокуратура Ленинского округа Омска внесла представление с требованиями устранить выявленные нарушения закона директору БОУ «Средняя общеобразовательная школа №108».

Акт прокурорского реагирования в настоящее время находится на рассмотрении.


По материалам пресс-службы прокуратуры Омской области
Фото: иллюстрация

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