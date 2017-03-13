Заменить маткапитал ежемесячными выплатами предложили в Госдуме

В Государственной Думе Сергей Вострецов, являющийся членом думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, совместно с председателем Национального родительского комитета Ириной Волынец предложили вместо материнского капитала ввести более гибкую систему поддержки семей, сообщает
Авторы проекта считают, что программа материнского капитала себя не оправдала, предлагается ее заменить выплатой ежемесячных пособий до достижения совершеннолетия родных и усыновленных детей: 3 тысячи рублей за одного ребенка, 8 тысяч – за двоих, 15 тысяч – за троих.
По мнению авторов инициативы, меры, вроде материнского капитала, являются псевдоподдержкой. Люди пытаются обналичить полученное, но государство заинтересовано в приросте населения, таким образом, нужна конкретная материнская помощь, с помощью которой можно содержать детей.
Кроме того, если в семье воспитывается более трех родных или усыновленных детей, то предлагается выплачивать пособие только за трех. Семьям, которые занимаются воспитанием пяти или более детей, авторы проекта предлагают выделять земельный участок с подключенными коммуникациями, помимо этого, семьям с семью и более детьми полагается еще и автомобиль «Газель».
Возложить контроль за исполнением программы господдержки предлагается на губернаторов. Обсуждаться данный законопроект будет 23 марта на круглом столе в Госдуме.
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