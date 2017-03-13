Заменить маткапитал ежемесячными выплатами предложили в Госдуме

Кроме того, если в семье воспитывается более трех родных или усыновленных детей, то предлагается выплачивать пособие только за трех. Семьям, которые занимаются воспитанием пяти или более детей, авторы проекта предлагают выделять земельный участок с подключенными коммуникациями, помимо этого, семьям с семью и более детьми полагается еще и автомобиль «Газель».