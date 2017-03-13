В Омске у хоккеиста украли 140 тыс карманных денег во время тренировки

В дежурную часть городского отдела полиции №1 поступило заявление от 47-летнего омича о том, что неизвестный похитил у него довольно крупную сумму денег.
Инцидент, как сообщал житель Омского района, произошел в раздевалке спортивного комплекса, куда он приехал поиграть с друзьями в хоккей. Пропажу 140 тысяч рублей из кармана куртки мужчина обнаружил, когда начал одеваться после тренировки.
Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов опросили всех специалистов спортивного комплекса, а также участников обеих команд любительского хоккея.
Таким образом стражи порядка вышли на подозреваемого, которым оказался игрок одной из команд, ранее несудимый 28-летний житель Октябрьского округа. Он был позже задержан сотрудниками полиции по месту жительства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 части 2 Уголовного кодекса России – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. Санкция статьи – лишение свободы на срок до 5 лет.
По материалам пресс-службы УМВД России по городу Омску
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