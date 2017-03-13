В Омске у хоккеиста украли 140 тыс карманных денег во время тренировки

Инцидент, как сообщал житель Омского района, произошел в раздевалке спортивного комплекса, куда он приехал поиграть с друзьями в хоккей. Пропажу 140 тысяч рублей из кармана куртки мужчина обнаружил, когда начал одеваться после тренировки.