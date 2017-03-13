В Омске при лобовом ударе разбились ВАЗ и Nissan

«Сообщение о ДТП в Кировском округе поступило в дежурную часть Госавтоинспекции 12 марта в 15:40. Установлено: водитель-мужчина, управляя автомобилем Nissan Serena, при повороте с улицы Торговая в направлении улицы Кошевого допустил столкновение с автомобилем марки ВАЗ-2107, под управлением водителя-мужчины. Итог ДТП: пассажир автомобиля Nissan Serena - женщина 1992 года рождения осмотрена медиками и отпущена из медицинского учреждения. По данному факту назначена и проводится проверка».