В Омске при лобовом ударе разбились ВАЗ и Nissan

Накануне пользователи социальных сетей опубликовали в омском паблике фото с места дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на пересечении улиц Торговой и Олега Кошевого. Предварительных сведений о пострадавших нет.
Подробности данного происшествия порталу Gorod55 прокомментировали в отделе пропаганды областной ГИБДД:
«Сообщение о ДТП в Кировском округе поступило в дежурную часть Госавтоинспекции 12 марта в 15:40. Установлено: водитель-мужчина, управляя автомобилем Nissan Serena, при повороте с улицы Торговая в направлении улицы Кошевого допустил столкновение с автомобилем марки ВАЗ-2107, под управлением водителя-мужчины. Итог ДТП: пассажир автомобиля Nissan Serena - женщина 1992 года рождения осмотрена медиками и отпущена из медицинского учреждения. По данному факту назначена и проводится проверка».
Фото: vk.com/aomsk