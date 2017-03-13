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В Омске при лобовом ударе разбились ВАЗ и Nissan

13 марта 2017, 09:46
ДТП В Кировском округе.

Накануне пользователи социальных сетей опубликовали в омском паблике фото с места дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на пересечении улиц Торговой и Олега Кошевого. Предварительных сведений о пострадавших нет.



Подробности данного происшествия порталу Gorod55 прокомментировали в отделе пропаганды областной ГИБДД:

«Сообщение о ДТП в Кировском округе поступило в дежурную часть Госавтоинспекции 12 марта в 15:40. Установлено: водитель-мужчина, управляя автомобилем Nissan Serena, при повороте с улицы Торговая в направлении улицы Кошевого допустил столкновение с автомобилем марки ВАЗ-2107, под управлением водителя-мужчины. Итог ДТП: пассажир автомобиля Nissan Serena - женщина 1992 года рождения осмотрена медиками и отпущена из медицинского учреждения. По данному факту назначена и проводится проверка».


Фото: vk.com/aomsk


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