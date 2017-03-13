Срочная эвакуация людей из подземного перехода: что случилось в городе

Очередная плановая антитеррористическая тренировка по заданной легенде прошла в Омске. Участниками тренировки стали сотрудники департамента общественной безопасности городской администрации и сотрудники одного из частных охранных предприятий, сообщает пресс-служба омской мэрии.
По легенде в подземном переходе у остановки общественного транспорта «Сибзавод» у одного из торговых павильонов, расположенных в переходе, обнаружен подозрительный предмет, внешне похожий на взрывное устройство. Информацию об этом сообщил сотрудник ЧОП, который обеспечивал охрану имущества и поддержание порядка на указанной территории.
По словам Андрея Звонова, начальника отдела по оказанию содействия органам, осуществляющим борьбу с терроризмом, департамента общественной безопасности городской администрации, сотрудник ЧОПа незамедлительно организовал охрану места обнаружения и приступил к эвакуации работников торговых павильонов и других граждан, находившихся в тот момент в подземном переходе. Далее в соответствии с утвержденным алгоритмом действий, сотрудник ЧОПа передал информацию об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы.
«При подведении итогов антитеррористическим учения, действия всех участников были оценены как правильные и признаны удовлетворительными», - отметил Звонов.
При проведении таких мероприятий, как антитеррористические учения, омичам следует быть внимательными, а также с пониманием отнестись к ним. Во время проведения учений четко следовать инструкциям, поступающим от участников занятий, оказывать им содействие и проявлять бдительность.
В случае обнаружения любых подозрительных предметов, внешне похожих на взрывные устройства, оружия, боеприпасов, а также при о проявлениях экстремисткой направленности, попытках провоцирования конфликтов межнациональной и религиозной розни, фактах использования нацисткой символики, омичам следует звонить по телефонам:
• УФСБ России по Омской области (телефон: 23-30-00);
• УМВД России по городу Омску (телефоны: 79-22-00 либо «02»);
• управление единой дежурно-диспетчерской службы департамента общественной безопасности администрации Омска (телефон: 78-78-78).
Фото (иллюстрация): Андрей Кутузов