Срочная эвакуация людей из подземного перехода: что случилось в городе

По словам Андрея Звонова, начальника отдела по оказанию содействия органам, осуществляющим борьбу с терроризмом, департамента общественной безопасности городской администрации, сотрудник ЧОПа незамедлительно организовал охрану места обнаружения и приступил к эвакуации работников торговых павильонов и других граждан, находившихся в тот момент в подземном переходе. Далее в соответствии с утвержденным алгоритмом действий, сотрудник ЧОПа передал информацию об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы.