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Срочная эвакуация людей из подземного перехода: что случилось в городе

13 марта 2017, 12:24
Обнаружен подозрительный предмет.

Очередная плановая антитеррористическая тренировка по заданной легенде прошла в Омске. Участниками тренировки стали сотрудники департамента общественной безопасности городской администрации и сотрудники одного из частных охранных предприятий, сообщает пресс-служба омской мэрии.

По легенде в подземном переходе у остановки общественного транспорта «Сибзавод» у одного из торговых павильонов, расположенных в переходе, обнаружен подозрительный предмет, внешне похожий на взрывное устройство. Информацию об этом сообщил сотрудник ЧОП, который обеспечивал охрану имущества и поддержание порядка на указанной территории.

По словам Андрея Звонова, начальника отдела по оказанию содействия органам, осуществляющим борьбу с терроризмом, департамента общественной безопасности городской администрации, сотрудник ЧОПа незамедлительно организовал охрану места обнаружения и приступил к эвакуации работников торговых павильонов и других граждан, находившихся в тот момент в подземном переходе. Далее в соответствии с утвержденным алгоритмом действий, сотрудник ЧОПа передал информацию об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы.

«При подведении итогов антитеррористическим учения, действия всех участников были оценены как правильные и признаны удовлетворительными», - отметил Звонов.

При проведении таких мероприятий, как антитеррористические учения, омичам следует быть внимательными, а также с пониманием отнестись к ним. Во время проведения учений четко следовать инструкциям, поступающим от участников занятий, оказывать им содействие и проявлять бдительность.

В случае обнаружения любых подозрительных предметов, внешне похожих на взрывные устройства, оружия, боеприпасов, а также при о проявлениях экстремисткой направленности, попытках провоцирования конфликтов межнациональной и религиозной розни, фактах использования нацисткой символики, омичам следует звонить по телефонам:

• УФСБ России по Омской области (телефон: 23-30-00);
• УМВД России по городу Омску (телефоны: 79-22-00 либо «02»);
• управление единой дежурно-диспетчерской службы департамента общественной безопасности администрации Омска (телефон: 78-78-78).

Фото (иллюстрация): Андрей Кутузов

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