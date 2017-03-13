Сколько можно уничтожать Омск - обращение направили президенту

На данный момент свои подписи оставили 3 679 человека. В тексте петиции автор утверждает, что «последние годы Омск просто намеренно уничтожают». В подтверждение своего тезиса Албуков приводит семь примеров-аргументов.



«Здоровые деревья вырубаются сотнями», «вырезаются целые парки под застройку», в то время как комплексное озеленение ожидаемого результата не приносит: «если и высаживается, то без должного ухода просто засыхает». Дороги, отремонтированные в прошлом году, уже пошли трещинами, «серьёзными такими разломами». Омич акцентирует внимание на проблеме вывоза снега, и уже ожидает, что при таянии «в городе вновь введут режим ЧС», а «частный сектор утонет».