Сколько можно уничтожать Омск - обращение направили президенту

В пятницу, 10 марта, когда омичи массово жаловались на запах газа в городе, связывая с ним ухудшающееся самочувствие, неравнодушный гражданин Константин Албуков создал
На данный момент свои подписи оставили 3 679 человека. В тексте петиции автор утверждает, что «последние годы Омск просто намеренно уничтожают». В подтверждение своего тезиса Албуков приводит семь примеров-аргументов.
«Здоровые деревья вырубаются сотнями», «вырезаются целые парки под застройку», в то время как комплексное озеленение ожидаемого результата не приносит: «если и высаживается, то без должного ухода просто засыхает». Дороги, отремонтированные в прошлом году, уже пошли трещинами, «серьёзными такими разломами». Омич акцентирует внимание на проблеме вывоза снега, и уже ожидает, что при таянии «в городе вновь введут режим ЧС», а «частный сектор утонет».
Еще один аргумент Албукова – загрязнение атмосферы: «выпадение химических осадков, нарушение норм выбросов, за которые руководители заводов несут смехотворные наказания в виде десятков тысяч рублей.». Особенно омич возмущен недавними событиями:«весь город задыхался от газа в течении 3-х дней, а …проверка не выявила нарушений».
В том числе автор петиции вспомнил и отдых помощников депутатов, погасший вечный огонь и постоянные проблемы с общественным транспортом. «Нас травят, на нас давят, нас просто истребляют как скот», заключает он. Албуков просит президента «разобраться в сложившейся катастрофической ситуации и наказать виновных».
«Мы хотим жить в чистом городе, мы хотим, чтобы наши дети не болели из-за чудовищной экологической обстановки в городе, чтобы коррупция, которая просто процветает на территории области и города была пресечена! Чтобы жить в некогда красивом и чистом городе стало вновь возможно».
Фото: Андрей Кутузов