Самолету в Омске повредили двигатель, прокуратура выяснила причины

Напомним, инцидент произошел 11 февраля этого года. Сотрудник аэропорта, при погрузке багажа в самолет, повредил тележкой капот правого двигателя лайнера А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии». Рейс был задержан почти на пять часов. 135 пассажиров отправили в Москву резервным самолетом.