Самолету в Омске повредили двигатель, прокуратура выяснила причины

Транспортная прокуратура закончила проверку по факту повреждения самолета в аэропорту Омска.
Напомним, инцидент произошел 11 февраля этого года. Сотрудник аэропорта, при погрузке багажа в самолет, повредил тележкой капот правого двигателя лайнера А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии». Рейс был задержан почти на пять часов. 135 пассажиров отправили в Москву резервным самолетом.
Как установила прокуратура, причиной происшествия стало нарушением сотрудником аэропорта требований закона об остановке спецмашин при подъезде к воздушному судну на безопасном расстоянии.
В итоге, гендиректору ОАО «Омский аэропорт» прокуратурой вынесено представление – устранить выявленные нарушения и наказать виновных.
Кроме того, в отношении причастных к ЧП возбуждены административные производства по части 3 и 5 статьи 11.3 КоАП РФ.
Ранее:
Фото: zapsib-sut.sledcom.ru