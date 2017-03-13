Город55
ГлавноеВсе новости

Самолету в Омске повредили двигатель, прокуратура выяснила причины

13 марта 2017, 11:53
135 человек не вылетели в Москву.

Транспортная прокуратура закончила проверку по факту повреждения самолета в аэропорту Омска.

Напомним, инцидент произошел 11 февраля этого года. Сотрудник аэропорта, при погрузке багажа в самолет, повредил тележкой капот правого двигателя лайнера А-320 авиакомпании «Уральские авиалинии». Рейс был задержан почти на пять часов. 135 пассажиров отправили в Москву резервным самолетом.

Как установила прокуратура, причиной происшествия стало нарушением сотрудником аэропорта требований закона об остановке спецмашин при подъезде к воздушному судну на безопасном расстоянии.

В итоге, гендиректору ОАО «Омский аэропорт» прокуратурой вынесено представление – устранить выявленные нарушения и наказать виновных.

Кроме того, в отношении причастных к ЧП возбуждены административные производства по части 3 и 5 статьи 11.3 КоАП РФ.

Ранее:

Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

#Новости#Туризм#Главное#Общество#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31