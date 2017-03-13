Россию на Евровидении-2017 представит девушка на инвалидной коляске

Юлия Самойлова родилась в 1989 году, она является певицей, а также композитором и автором слов к песням. Исполнительница, с детства передвигающаяся в инвалидном кресле, как в России, так и за рубежом становилась лауреатом различных музыкальных фестивалей и конкурсов. Она выходила в финал телепроекта «Фактор А» и становилась обладательницей награды «Золотая премия Аллы» (премия Аллы Пугачевой).