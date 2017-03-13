Россию на Евровидении-2017 представит девушка на инвалидной коляске

Россию на музыкальном конкурсе песни Евровидение представит Юлия Самойлова с песней Flame is Burning, об этом накануне сообщил «
Для выбора представителя от нашей страны на Евровидении «Первым каналом» проводился внутренний конкурсный отбор исполнителей и композиций. Отмечается, что исполнение песни Flame is Burning Юлией Самойловой произвело наибольшее впечатление.
Юлия Самойлова родилась в 1989 году, она является певицей, а также композитором и автором слов к песням. Исполнительница, с детства передвигающаяся в инвалидном кресле, как в России, так и за рубежом становилась лауреатом различных музыкальных фестивалей и конкурсов. Она выходила в финал телепроекта «Фактор А» и становилась обладательницей награды «Золотая премия Аллы» (премия Аллы Пугачевой).
Авторами слов для композиции Flame is Burning является Леонид Агутин, а также Арье Бурштейн и Нэтта Нимроди.
По результатам жеребьевки, Россия начнет участие в конкурсе во втором полуфинале конкурса Евровидение, который состоится 11 мая.
Фото: скриншот с видео