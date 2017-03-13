Разработкой новой маршрутной сети Омска займутся в Санкт-Петербурге

Накануне, 10 марта, завершен открытый конкурс на «совершенствование маршрутной сети общественного пассажирского транспорта города Омска», объявленный в начале февраля омским Департаментом транспорта. Информация о конкурсе с соответствующей документацией доступна на портале госзакупок.
Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрыты 3 марта в здании омской мэрии. Согласно «Протоколу рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе» от 10 марта, подано две заявки, одна из которых не соответствует требованиям конкурсной документации.
Вечером 2 марта в качестве участника конкурса заявился СИБАДИ, с предлагаемой ценой контракта в 2 150 000 рублей. Утром 3 марта свою заявку отправил СПбГУ, предлагаемая университетом цена контракта составила 1 950 000 рублей.
Заявка СИБАДИ была единогласно отклонена членами конкурсной комиссии как несоответствующая «требованиям извещения\документации». Основание – в заявке отсутствовал один из документов организации: вуз приложил копию устава «Сибирской государственной автомобильно-дорожная академии», вместо копии устава «Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета».
В итоге контракт планируется заключить с Санкт-Петербургским государственным университетом. В разговоре с порталом Gorod55.ru замдиректора департамента транспорта Игорь Кожухов сообщил, что СПбГУ стал победителем конкурса, но точную дату заключения контракта с организацией пока не назвал. В ближайшее время с потенциальным подрядчиком планируется провести переговоры.
Напомним, согласно техзаданию конкурса, исполнитель должен «разработать предложения по повышению эффективности и качества перевозок пассажиров общественным транспортом в городе Омске за счет совершенствования маршрутной сети, рационализации структуры парка подвижного состава по вместимости».
На подготовку исследования в пределах маршрутной пассажирской сети Омска у подрядчика будет полгода. В задание не входит исследование межмуниципальных и сезонных маршрутов, а также речного и ж/д транспорта, - причем их существование должно учитываться.
Максимальная цена контракта составляла 2,5 миллиона рублей, источник финансирования – городской бюджет. Заявки оценивали по двум критериям – предлагаемой цене (значимость 60%) и квалификации потенциального исполнителя (значимость 40%).
Задача подрядчика – изучить пассажиропотоки на маршрутах ПАТП Омска и частных перевозчиков, оценить существующее состояние маршрутной сети, того, как обеспечиваются транспортные потребности населения, а также сформировать модель суточной потребности жителей Омска в передвижениях (отдельно для будних и выходных дней). Всего же победитель конкурса, согласно контракту, должен разработать два и более вариантов маршрутных сетей и структуры парка подвижного состава по вместимости.
Уточняется, что исследование пассажиропотока должно коснуться всех существующих маршрутов: автобусных, троллейбусных, трамвайных, - и охватить не менее 40% от количества подвижного состава, работающего на всех этих маршрутах. Объем выборки для каждого маршрута определяется индивидуально, в зависимости от интенсивности движения подвижного состава.
В дептранспорта ожидают, что подрядчик также проведет оценку ряда характеристик маршрутных сетей: временные затраты пассажиров на передвижение, время ожидания транспорта, время пересадок, время поездки, коэффициент пересадочности, оценка суточных (для будних дней) эксплуатационных расходов, оценка капитальных вложений в подвижной состав, прогноз себестоимости перевозки пассажиров на маршрутах с подвижным составом большого класса (автобусы, троллейбусы, трамваи) и так далее. Планируется учитывать предложения населения, полученные, в том числе, на основе Интернет-опроса населения.