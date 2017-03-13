Разработкой новой маршрутной сети Омска займутся в Санкт-Петербурге

Задача подрядчика – изучить пассажиропотоки на маршрутах ПАТП Омска и частных перевозчиков, оценить существующее состояние маршрутной сети, того, как обеспечиваются транспортные потребности населения, а также сформировать модель суточной потребности жителей Омска в передвижениях (отдельно для будних и выходных дней). Всего же победитель конкурса, согласно контракту, должен разработать два и более вариантов маршрутных сетей и структуры парка подвижного состава по вместимости.