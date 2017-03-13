Предприниматель, доверивший детей пьяному водителю, пойдет под суд

Следователям 41-летний водитель пояснил, что перед выходом в рейс выпил лекарственный препарат для сердца, который содержит спирт. Также установлено, что подпись от имени врача поставил работающий у Корючина диспетчер. При этом между предпринимателем и пассажирским предприятием №8 с начала 2016 года действовал договор о прохождении трудоустроенных у Корючина водителей медосмотра перед рейсами.