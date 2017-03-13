Завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 48-летнего предпринимателя Сергея Корючина, который обвиняется по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услyг, не отвечающих требованиям безопаснoсти здоровья и жизни потребитeлей).
Уголовное дело было возбуждено после размещенной в СМИ информации о
Установлено: 41-летний водитель пассажирского автобуса, работающий у предпринимателя Корючина, должен был отвезти детей в оздоровительный лагерь «Лесная Поляна», но во время предрейсовой проверки документов полицейские установили, что мужчина находится в легкой степени опьянения, хотя в путевом листе стояла отметка, что перед отправкой в рейс водитель прошел медицинскую проверку.
Следователям 41-летний водитель пояснил, что перед выходом в рейс выпил лекарственный препарат для сердца, который содержит спирт. Также установлено, что подпись от имени врача поставил работающий у Корючина диспетчер. При этом между предпринимателем и пассажирским предприятием №8 с начала 2016 года действовал договор о прохождении трудоустроенных у Корючина водителей медосмотра перед рейсами.
Тем не менее, Корючин прохождения водителями предрейсовых медосмотров не организовал и допускал их к управлению транспортными средствами без проверок. Таким образом, имелась потенциальная опасность для здоровья и жизни пассажиров, несовершеннолетних в том числе.
В региональное управление государственного автомобильно-дорожного надзора следствием внесено представление об устранении причин и условий, которые способствовали совершению противоправных действий, заключающихся в ненадлежащем контроле за работой предпринимателя.
Вину в совершении преступления Сергей Корючин в ходе следствия не признал. Тем нe менее, следствие собрало достаточную доказательную базу, yголовное дело для рассмотрения направлено в Кировский суд Омска.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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