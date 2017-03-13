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Пациентов в больницах кормят некачественной едой, выявлен уже 4 случай

13 марта 2017, 16:03
Продукты не соответствуют нормативным показателям.

Омские специалисты Управления Россельхознадзора сообщают об участившихся случаях выявления в районных больницах продуктов питания, не пригодных для использования на пищевые цели по показателям качества.

Так, по данным пресс-службы профильного ведомства, очередное фиксирование таких продуктов произошло в Полтавской районной больнице.

В феврале текущего года в указанном медицинском учреждении при плановой проверке установлены нарушения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и качества крупы, которая закупается для государственных нужд.

В БУЗ ОО «Полтавская центральная районная больница» обнаружены на хранении партии ячменной крупы и хлопьев Геркулес, который использовались в приготовлении блюд. Основное нарушение – несоответствие нормативным документам по показателям качества, общий вес – 16,8 килограммов.

Геркулес (6 килограммов) содержал в себе сорную примесь, показатели по кислотности и влажности не соответствовали нормативу.

Крупа ячменная весом 10,8 килограммов не соответствовала нормативным показателям по содержанию сорной примеси, мучки и номеру крупы.

Результатом проведенных экспертиз стало признание партий крупы не пригодными для использования в пищевых целях, они уничтожены в присутствии должностного лица Управления.

В 2017 году за аналогичные случаи к административной ответственности привлечены Любинская, Называевская, Нововаршавская районные больницы.


Фото: иллюстрация

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