Пациентов в больницах кормят некачественной едой, выявлен уже 4 случай

Омские специалисты Управления Россельхознадзора сообщают об участившихся случаях выявления в районных больницах продуктов питания, не пригодных для использования на пищевые цели по показателям качества.
Так, по данным пресс-службы профильного ведомства, очередное фиксирование таких продуктов произошло в Полтавской районной больнице.
В феврале текущего года в указанном медицинском учреждении при плановой проверке установлены нарушения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности и качества крупы, которая закупается для государственных нужд.
В БУЗ ОО «Полтавская центральная районная больница» обнаружены на хранении партии ячменной крупы и хлопьев Геркулес, который использовались в приготовлении блюд. Основное нарушение – несоответствие нормативным документам по показателям качества, общий вес – 16,8 килограммов.
Геркулес (6 килограммов) содержал в себе сорную примесь, показатели по кислотности и влажности не соответствовали нормативу.
Крупа ячменная весом 10,8 килограммов не соответствовала нормативным показателям по содержанию сорной примеси, мучки и номеру крупы.
Результатом проведенных экспертиз стало признание партий крупы не пригодными для использования в пищевых целях, они уничтожены в присутствии должностного лица Управления.
В 2017 году за аналогичные случаи к административной ответственности привлечены Любинская, Называевская, Нововаршавская районные больницы.
Фото: иллюстрация