Пассажирский микроавтобус сбил женщину в Нефтяниках

Сегодня, 13 марта, около 15:50 часов в Советском округе на улице Нефтезаводская женщина попала под колеса пассажирского микроавтобуса.
Предварительно установлено: мужчина 1979 года рождения, управлявший микроавтобусом «ГАЗель Next» (маршрут №387), при движении в направлении улицы Магистральная по Нефтезаводской допустил наезд на пешехода в районе дома №21.
Пострадавшая женщина 1955 года рождения, переходившая дорогу в неположенном месте, с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.
На момент происшествия в салоне микроавтобуса находились 4 человека, за медицинской помощью никто из них не обращался.
Полицейские по данному факту проводят проверку, в ходе которой будут установлены окончательные причины и обстоятельства случившегося ДТП.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
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