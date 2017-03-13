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Пассажирский микроавтобус сбил женщину в Нефтяниках

13 марта 2017, 22:24
ДТП на улице Нефтезаводская.

Сегодня, 13 марта, около 15:50 часов в Советском округе на улице Нефтезаводская женщина попала под колеса пассажирского микроавтобуса.

Предварительно установлено: мужчина 1979 года рождения, управлявший микроавтобусом «ГАЗель Next» (маршрут №387), при движении в направлении улицы Магистральная по Нефтезаводской допустил наезд на пешехода в районе дома №21.

Пострадавшая женщина 1955 года рождения, переходившая дорогу в неположенном месте, с травмами различной степени тяжести доставлена в медицинское учреждение.

На момент происшествия в салоне микроавтобуса находились 4 человека, за медицинской помощью никто из них не обращался.

Полицейские по данному факту проводят проверку, в ходе которой будут установлены окончательные причины и обстоятельства случившегося ДТП.


По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД РФ по Омской области
Фото: иллюстрация

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