Опасные игры омских детей: лучше не выпускайте из дома

Количество небезопасных детских площадок во дворах Омска увеличивается с каждым сезоном, а ответственных за их содержание найти все сложнее. Ранее местные жители сообщили об аварийном состоянии детской площадки на Московке-2.
На объекте, расположенном на улице Ярослава Гашека, зафиксировано «аварийное состояние игрового комплекса», представляющего имитацию морского судна, сообщает пресс-служба Омского отделения ОНФ. Активисты ОНФ утверждают, что две пластмассовые спиралевидные горки опасны для детей, причем повреждения увидеть непросто из-за формы объектов.
Ряд форм плохо закреплены, качели непригодны для использования. На входе в игровую зону отсутствует информационная табличка с данными об организации, ответственной за содержание площадки.
Позднее стало известно, что площадку открыл в 2008 году один из благотворительных фондов. В числе условий безвозмездной передачи и постановки игрового объекта на баланс Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска названа «круглосуточная охрана и последующее благоустройство территории игрового комплекса». Местные жители сообщают, что объект охранялся до реструктуризации окружного предприятия благоустройства.
По данным ОНФ, земельный участок, где расположена аварийная детская площадка, находится в управлении учреждения, подведомственного департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Омска, в то время как за содержание малых архитектурных форм на площадке не отвечает «ни одна из городских организаций».
Вопрос о содержании данной площадки поднимали два года назад, тогда мэр Омска на встрече с жителями поручил департаменту горхозяйства и Ленинской администрации обратить внимание на ремонт и подготовку площадки к лету. По данным ОНФ, за состоянием площадки поручено следить управлению дорожного хозяйства и благоустройства Омска.
Также в ходе рейда отмечается, что территория детской площадки не очищена от снега и наледи. Добавим, омичи по всему городу наблюдают, как управляющие компании, вместо того, чтобы вывозить снег, складируют его на детских площадках.
Ранее портал Gorod55.ru сообщал, что
«Сейчас все такие умные. …А не дай бог, что случится, и будут виноваты все вокруг, родители, сторожа, главные лица стройки, инопланетяне, магнитные бури, и потом никто не будет говорить, что они молодцы, все будут кричать «лучше бы учились и дома сидели»!»
Ранее в
Тогда фотокорреспондент портала