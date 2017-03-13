Опасные игры омских детей: лучше не выпускайте из дома

«Сейчас все такие умные. …А не дай бог, что случится, и будут виноваты все вокруг, родители, сторожа, главные лица стройки, инопланетяне, магнитные бури, и потом никто не будет говорить, что они молодцы, все будут кричать «лучше бы учились и дома сидели»!»