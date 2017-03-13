Город55
ГлавноеВсе новости

Опасные игры омских детей: лучше не выпускайте из дома

13 марта 2017, 15:32
Опасные игры омских детей: лучше не выпускайте из дома

Количество небезопасных детских площадок во дворах Омска увеличивается с каждым сезоном, а ответственных за их содержание найти все сложнее. Ранее местные жители сообщили об аварийном состоянии детской площадки на Московке-2.

На объекте, расположенном на улице Ярослава Гашека, зафиксировано «аварийное состояние игрового комплекса», представляющего имитацию морского судна, сообщает пресс-служба Омского отделения ОНФ. Активисты ОНФ утверждают, что две пластмассовые спиралевидные горки опасны для детей, причем повреждения увидеть непросто из-за формы объектов.

Ряд форм плохо закреплены, качели непригодны для использования. На входе в игровую зону отсутствует информационная табличка с данными об организации, ответственной за содержание площадки.

Позднее стало известно, что площадку открыл в 2008 году один из благотворительных фондов. В числе условий безвозмездной передачи и постановки игрового объекта на баланс Управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска названа «круглосуточная охрана и последующее благоустройство территории игрового комплекса». Местные жители сообщают, что объект охранялся до реструктуризации окружного предприятия благоустройства.

По данным ОНФ, земельный участок, где расположена аварийная детская площадка, находится в управлении учреждения, подведомственного департаменту по делам молодежи, физической культуры и спорта Омска, в то время как за содержание малых архитектурных форм на площадке не отвечает «ни одна из городских организаций».

Вопрос о содержании данной площадки поднимали два года назад, тогда мэр Омска на встрече с жителями поручил департаменту горхозяйства и Ленинской администрации обратить внимание на ремонт и подготовку площадки к лету. По данным ОНФ, за состоянием площадки поручено следить управлению дорожного хозяйства и благоустройства Омска.

Также в ходе рейда отмечается, что территория детской площадки не очищена от снега и наледи. Добавим, омичи по всему городу наблюдают, как управляющие компании, вместо того, чтобы вывозить снег, складируют его на детских площадках.

Ранее портал Gorod55.ru сообщал, что в Октябрьском округе дети нашли альтернативную игровую площадку – строительную, куда пролазят через отогнутый забор. На стройке – большие штыри и немало опасностей для детей, отмечают очевидцы. Одна из омичек тогда прокомментировала данный инцидент:

«Сейчас все такие умные. …А не дай бог, что случится, и будут виноваты все вокруг, родители, сторожа, главные лица стройки, инопланетяне, магнитные бури, и потом никто не будет говорить, что они молодцы, все будут кричать «лучше бы учились и дома сидели»!»

Ранее в фоторепортаже о детских площадках Омска портал Gorod55.ru показывал опасные малые формы для игр: проржавевшие качели, листы металла, отходящие от каркаса горки, перила на лестнице превращаются в металлические штыри-пики.

Тогда фотокорреспондент портала прошелся по омским дворам и сделал неутешительный вывод: детей лучше во двор одних не пускать. Кто ответит за травмы детей и кто контролирует безопасность детских площадок в Омске – вопрос открытый.

#Новости#Недвижимость#Здоровье#События#Город
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31