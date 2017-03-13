Омичей ждет резкий скачок температуры от +1 до -22

В ночь с 13 на 14 марта ночная температура воздуха в отдельных районах при прояснении может опускаться до -16 градусов. Днем столбик термометра будет находиться в диапазоне от -5 до 0. Прогнозируется снег и метель, скорость ветра составит 8-13 м/с, местами порывы могут достигать 18 м/с.