Омичей ждет резкий скачок температуры от +1 до -22

В ближайшее время омичей ждет ощутимый перепад температуры воздуха, осадки, гололедные явления, а также в отдельные дни сильный порывистый ветер, соглансо прогнозу специалистов ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».
Сегодня, 13 марта, дневная температура воздуха составит от -4 до +1 градуса. Также ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, гололедные явления, скорость ветра составит 7-12 м/с.
В ночь с 13 на 14 марта ночная температура воздуха в отдельных районах при прояснении может опускаться до -16 градусов. Днем столбик термометра будет находиться в диапазоне от -5 до 0. Прогнозируется снег и метель, скорость ветра составит 8-13 м/с, местами порывы могут достигать 18 м/с.
С 14 на 15 марта в ночное время столбик термометра при прояснении может достигнуть -22 градусов. Дневная температура воздуха составит -6...-1 градусов. Местами ожидается небольшой снег.