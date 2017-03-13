Омичей предупредили об интенсивном снеготаянии и потеплении до +11

В ближайшее время омичей ждет прохладная погода, потепления стоит ожидать лишь в третьей декаде месяца, когда температура воздуха поднимется до +11 градусов, сообщает пресс-служба ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС».
Средняя температура воздуха в первые 10 дней марта в Омском регионе составила от -6 до -9 градусов, что на 4-5 градусов выше климатической нормы.
Ольга Демидова, занимающая пост начальника отдела метеопрогнозов ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», отметила, что с 14 марта на территории Омской области с прохождением фронтальной зоны ожидается небольшой снег. Ночная температура воздуха повысится до -3…-8 градусов, а при прояснении до -15, днем столбик термометра будет находиться в интервале от -3 до +2 градусов, а в северных районах от -5 до -7.
На погоду в Омском регионе с 15 марта будет влиять антициклон, из-за которого установится малооблачная, спокойная погода без осадков. Ночи ожидаются морозными, преобладающая температура воздуха составит -12…-17 градусов, а в отдельных районах опустится до -20…-25. Дневная температура воздуха составит -3…+2 градусов. Отмечается, что подобные условия будут способствовать вымерзанию подтаявшего в дневные часы снега.
В третьей декаде марта, согласно прогнозу синоптиков, произойдет повышение температуры воздуха. Ночью ожидается -1…-6, а в дневное время +1…+6 градусов, кроме того, местами в южных районах возможно повышение до +11. Также ожидается интенсивное снеготаяние.
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