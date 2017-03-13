Омичей предупредили об интенсивном снеготаянии и потеплении до +11

Ольга Демидова, занимающая пост начальника отдела метеопрогнозов ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», отметила, что с 14 марта на территории Омской области с прохождением фронтальной зоны ожидается небольшой снег. Ночная температура воздуха повысится до -3…-8 градусов, а при прояснении до -15, днем столбик термометра будет находиться в интервале от -3 до +2 градусов, а в северных районах от -5 до -7.