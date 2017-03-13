Ограничение движения на улицах и проверка документов вводятся в Омске

В эти дни омичей просят с пониманием отнестись к проводимым действиям и возможным в связи с этим временными неудобствами. Кроме этого, следует соблюдать все требования сотрудников правоохранительных органов, а также оказывать им всяческое содействие в проведении данных мероприятий.