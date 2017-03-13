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Ограничение движения на улицах и проверка документов вводятся в Омске

13 марта 2017, 17:05
Установлен повышенный (синий) уровень террористической опасности.

С сегодняшнего дня, 13 марта, на территории города и области начато проведение антитеррористических учений и продлится в течение трех суток, сообщает пресс-служба омской мэрии.

Антитеррористические учения проводятся по утвержденному Национальным антитеррористическим комитетом России плану.

Согласно структуре учений, оперативным штабом в Омской области получена информация о вероятных угрозах совершения терактов в отношении объектов органов государственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, расположенных на территории города и области.

В связи с этим, губернатор принял решение о введении на территории области и областного центра повышенного (синего) уровня террористической опасности сроком на трое суток.

По словам Евгения Скрипкарева, первого заместителя департамента общественной безопасности городской администрации, в условиях объявленного повышенного (синего) уровня опасности в соответствии с разработанным порядком действий отрабатываются вопросы дополнительных инструктажей с сотрудниками при условии угрозы террористического акта, а также проводятся проверки, осмотры объектов, где возможно закладывание взрывных устройств и так далее.

В профильном ведомстве отмечают, что в эти дни будут предприняты меры по усилению охраны общественного порядка: организованы проверки документов, удостоверяющих личность, ограничено движение транспортных средств на некоторых участках местности.

В эти дни омичей просят с пониманием отнестись к проводимым действиям и возможным в связи с этим временными неудобствами. Кроме этого, следует соблюдать все требования сотрудников правоохранительных органов, а также оказывать им всяческое содействие в проведении данных мероприятий.

При обнаружении подозрительных предметов, внешне схожих со взрывными устройствами, боеприпасов, оружия, необходимо незамедлительно сообщить по телефонам:


Фото: Андрей Кутузов

#Новости#Общество#Город
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