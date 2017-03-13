На проезжей части в Омске сбит школьник, мальчик в больнице

Прибывшие на место аварии полицейские предварительно установили: водитель автомобиля Nissan Avenir, мужчина 1986 года рождения, при движении по улице Богдана Хмельницкого в направлении улицы Кирова, в районе остановки общественного транспорта «ПО Полет», допустил наезд на несовершеннолетнего подростка-пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном для этого месте, справа налево по ходу движения транспортного средства.