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На проезжей части в Омске сбит школьник, мальчик в больнице

13 марта 2017, 10:50
Переходил дорогу в неположенном месте.

Сегодня утром, в 08:20, в дежурную часть Госавтоинспекции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Богдана Хмельницкого.

Прибывшие на место аварии полицейские предварительно установили: водитель автомобиля Nissan Avenir, мужчина 1986 года рождения, при движении по улице Богдана Хмельницкого в направлении улицы Кирова, в районе остановки общественного транспорта «ПО Полет», допустил наезд на несовершеннолетнего подростка-пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном для этого месте, справа налево по ходу движения транспортного средства.

Итог ДТП: мальчик 2003 года рождения доставлен в медицинское учреждение.

По данному факту назначена и проводится проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства происшествия.

По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация

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