Московский эксперт: о перезагрузке элит Путиным и региональных выборах

В таких условиях качество политического планирования, образа и инструментов взаимодействия с аудиториями будут ключевыми конкурентными преимуществами.

Отметил Евгений Минченко и еще одну особенность российской политики: «Зачастую те, «кто формально должен принимать решение, на деле его не принимают. Зато есть игроки, которые де юре находятся «вне структуры», но де факто могут являться ключевыми.

Начинающему региональному политику важно создать карту местных элит, которая поможет понять расклад сил на местах.