Московский эксперт: о перезагрузке элит Путиным и региональных выборах

О новой программе обучения политическим коммуникациям в учебном центре холдинга «Минченко консалтинг» рассказал «
По его словам, сегодня наблюдается отрыв рейтингов первого лица государства от рейтингов региональной власти. Власти на местах стали главными получателями политических рисков. В такой ситуации важно наращивать качество взаимодействия и с элитами, и с населением.
- Мы обучаем представителей администраций «удерживать» ситуацию, когда она достаточно непростая, - сказал Минченко.
По мнению эксперта, сегодня в России происходят тектонические сдвиги в расстановке сил региональной элиты.
- Владимир Путин постепенно осуществляет перезагрузку элиты. Мы, соответственно, готовы совместно с политиком определить - как найти своё место в этой перезагрузке: как минимум, удержаться в обойме, как максимум – получить импульс для нового витка карьеры.
В таких условиях качество политического планирования, образа и инструментов взаимодействия с аудиториями будут ключевыми конкурентными преимуществами.
Отметил Евгений Минченко и еще одну особенность российской политики: «Зачастую те, «кто формально должен принимать решение, на деле его не принимают. Зато есть игроки, которые де юре находятся «вне структуры», но де факто могут являться ключевыми.
Начинающему региональному политику важно создать карту местных элит, которая поможет понять расклад сил на местах.
-Мы учим политиков как провести картирование на своем уровне и как дальше работать. У нас в стране не публичные внутриэлитные переговоры – один из основных элементов политической борьбы.