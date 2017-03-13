Мода 2017: девушки с голой грудью и платья из прозрачной ткани

Накануне, 12 марта, первый день нового сезона Mercedes-Benz Fashion Week Russia начался детской коллекцией «Рожденный быть рок-звездой», на которой представлены коллекции KIBOSVSKAYA&PABLOSKY и L’EREDE, сообщают на официальном сайте Недели Моды.



В основной программе в этот день представлены еще семь дизайнеров. Легкость, четкость движений и точность кроя представлены в осенне-зимней коллекции «Арктур» дизайнера VADIM MERLIS. Линейка одежды ориентирована на уличную моду и «трендсеттеров большого города»: милитари сочетается с глэм-роком, кэжуал – с клубными нарядами.