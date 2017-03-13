Мода 2017: девушки с голой грудью и платья из прозрачной ткани

С 12 по 16 марта 2017 года в Москве проходит Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Свои коллекции сезона осень-зима представили более 50 дизайнеров из России, Украины, Грузии, Беларуси, Казахстана и других стран. Основную программу показов и презентаций открыл дом моды SLAVA ZAITSEV.
Накануне, 12 марта, первый день нового сезона Mercedes-Benz Fashion Week Russia начался детской коллекцией «Рожденный быть рок-звездой», на которой представлены коллекции KIBOSVSKAYA&PABLOSKY и L’EREDE, сообщают на официальном сайте Недели Моды.
В основной программе в этот день представлены еще семь дизайнеров. Легкость, четкость движений и точность кроя представлены в осенне-зимней коллекции «Арктур» дизайнера VADIM MERLIS. Линейка одежды ориентирована на уличную моду и «трендсеттеров большого города»: милитари сочетается с глэм-роком, кэжуал – с клубными нарядами.
Сочный красный, насыщенный синий, голубой, блистающий белый, черный – минималистичная палитра традиционно используется в осенне-зимней коллекции DIMANEU. Лейтмотивом стали вышитые стаи птиц и принты с изображением сказочной царевны: героиня коллекции – девушка-загадка, непостижимая, подобная врубелевской «Царевне-Лебедю». Присутствуют два ключевых силуэта – прямой и с подчеркнуто хрупкой талией. Впервые в коллекции для создания тончайшей кружевной ткани используется 3D-вязка.
Акцент на деловом стиле в большом городе делают CHAPURIN for FINN FLARE, утверждая что бизнес-среда может быть комфортной. Рубашки с рукавами-тюльпанами, платья и пуховики больших размеров - oversize -, свободные брюки со стрелками – в основных цветах коллекции, металлик, алый, черный, изумрудный. Среди ключевых акцентов – банты на сумках, массивные капюшоны и шарфы.
В коллекции осень/зима 2017—2018 хедлайнера Недели моды SLAVA ZAITSEV – роскошные силуэтные наряды, жаккард и цветное сукно на верхней одежде, костюмы-тройки, коктейльные и вечерние платья прет-а-порте де люкс. Женственность воспета дизайнером, возведена в своего рода культ. Центром коллекции стало свадебное платье, дополненное необычным головным убором, вызывающим ассоциации с русскими сказками.
Дизайнер ЮЛИЯ НИКОЛАЕВА создает линейку для городской жительницы. Из сочетаний простого прямого кроя, одного-двух основных тонов она создает многослойные образы и дополняет их лаконичными аксессуарами – клатчи, сумки на поясе и рюкзаки. Оттенки коллекции темные, густые, подчеркивают популярный в коллекции цвет кофе с молоком. В декоре тканей активны животные принты и композиции из полос. Шляпы, шерстяные пальто с объемными плечами, брюки и платья с карманами, женские рубашки мужского кроя – основные черты фирменного стиля Николаевой, представленные в линейке.
Асимметричные платья, оголяющие половину тела, костюмы из парчи, легкие полупрозрачные ткани для блузок и платьев… Коллекция ALEXANDR ROGOV осень-зима/2017-2018 поражает многогранностью и бросает вызов зрителю. Среди ведущих цветов коллекции – серый и розовый, с заметными вкраплениями золота. «Именно такой – смелой, дерзкой и заметной – должна быть современная девушка», добавляют в пресс-службе Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Аккуратные сумки ручной работы IGOR YORK созданы при помощи четких линий: сделать акцент на форме позволяет текстура аксессуаров. В качестве основного цвета коллекции дизайнер остановился на цвете – металлический «шум», придающем сияние минималистичным изделиям.
Добавим, в ходе Недели моды на подиумах представят коллекции Alena Akhmadullina, VIVA VOX, YASYA MINOCHKINA (Украина), Dasha Gauser, Julia Dalakian, IGOR GULYAEV, Saint-Tokyo, Артем Шумов, Lumiere Garson. Также на международной конференции Fashion Futurum в рамках Недели Моды обсудят инновации в сфере моды, основное внимание уделят трансформации модной индустрии на международном уровне: новые паттерны потребления, новые технологии, производственные и образовательные модели. За происходящим на подиумах Mercedes-Benz Fashion Week Russia можно следить с помощью прямой трансляции на официальном сайте события.