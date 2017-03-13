Ипотека в Банке Акцепт: Горящее предложение!

Для многих семей ипотека – прекрасная возможность приобрести собственную квартиру или расширить уже имеющуюся жилплощадь.
— готового жилья – по ставке 11,7% годовых, для зарплатных клиентов банка ставка – 11,45% годовых.
— квартир в строящихся домах – по ставке 12,2% годовых, для зарплатных клиентов банка ставка – 11,95% годовых (после регистрации права собственности), на период строительства дома ставка увеличивается на 1 процентный пункт.
Ставки единые на любой срок и с любым первоначальным взносом. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости жилья.
По ипотечным кредитам клиенты имеют возможность привлечь любое третье лицо в качестве созаемщика для увеличения суммы кредита, досрочное гашение – без каких-либо ограничений и комиссий.
*Срок проведения акции – с 9 марта до 31 июля 2017 года. Подробности по телефону 8-800-100-27-37.
**Полная стоимость кредита зависит от срока и суммы. Полную информацию о наличии дополнительных условий, а также о сумме и сроков кредита можно получить на официальном сайте банка www.akcept.ru/private_customers/hypothec
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