Город55
ГлавноеВсе новости

Ипотека в Банке Акцепт: Горящее предложение!

13 марта 2017, 11:17
Ипотека в Банке Акцепт: Горящее предложение!

Для многих семей ипотека – прекрасная возможность приобрести собственную квартиру или расширить уже имеющуюся жилплощадь.


С 9 марта 2017 банк «Акцепт» в рамках акции предлагает населению получить ипотеку на приобретение:


готового жилья – по ставке 11,7% годовых, для зарплатных клиентов банка ставка – 11,45% годовых.
квартир в строящихся домах – по ставке 12,2% годовых, для зарплатных клиентов банка ставка – 11,95% годовых (после регистрации права собственности), на период строительства дома ставка увеличивается на 1 процентный пункт.

Ставки единые на любой срок и с любым первоначальным взносом. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости жилья.

По ипотечным кредитам клиенты имеют возможность привлечь любое третье лицо в качестве созаемщика для увеличения суммы кредита, досрочное гашение – без каких-либо ограничений и комиссий.

*Срок проведения акции – с 9 марта до 31 июля 2017 года. Подробности по телефону 8-800-100-27-37.

**Полная стоимость кредита зависит от срока и суммы. Полную информацию о наличии дополнительных условий, а также о сумме и сроков кредита можно получить на официальном сайте банка www.akcept.ru/private_customers/hypothec

АО «Банк Акцепт». Лицензия Банка России № 567


На правах рекламы

#Новости#Реклама#Бизнес#Общество
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31