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Доллар взлетел под 60 рублей, российская валюта и нефть дешевеют

13 марта 2017, 14:29
Ситуация на рынке.

Сегодня, 13 марта, при открытии торгов на Московской бирже американский доллар и евро продолжают расти на фоне слабеющих цен на нефть.

По итогам первой минуты торгов курс доллара поднялся с уровня закрытия предыдущей сессии до 59,13 рублей (+13 копеек). Европейская валюта достигла 63,32 рублей, поднявшись на старте торгов на 24,5 копеек. Стоимость бивалютной корзины превысила отметку в 61 рубль.

Официальный курс доллара составляет 59,2174 рублей, а евро – 62,7408 рублей.

Котировки нефти марки Brent в настоящее время снизились до 51,17 долларов за баррель, подешевев на 0,39%. В пятницу, 10 марта, стоимость сырья этого сорта достигала 52,83 долларов за баррель.


Что касается стоимости «черного золота» марки WTI, то ему присуща аналогичная тенденция. В пятницу его цена составляла почти 50 долларов за баррель, в настоящее время она опустилась до 48,24 долларов.


Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: investing.com

#Новости#Бизнес#Общество
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