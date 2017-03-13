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Девушка угнала у подруги Лексус за 2 млн разбила его о столб

13 марта 2017, 12:56
Новые обстоятельства ДТП на Пушкина.

В субботу, 11 марта, в дорожно-транспортного происшествия на улице Пушкина сильные повреждения капота и бампера получил дорогостоящий автомобиль Lexus. Портал Gorod55 со ссылкой на пресс-службу областной Госавтоинспекции сообщал, что в результате удара иномарки о фонарный столб никто из людей не пострадал.

Сегодня стали известны подробности данного происшествия. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Омской области, сотрудниками Госавтоинспекции установлено: во время столкновения иномарки со столбом в салоне автомобиля находились двое – за рулем 25-летняя девушка, не являющаяся владелицей авто и даже не имеющая права на управление транспортным средством, и ее пассажир. Как выяснилось, девушка отдыхала у своей знакомой на улице 10 лет Октября. Дождавшись, когда она уснет, взяла ключи и поехала на иномарке к знакомому. Мужчина, увидев, что она угнала машину, стоимость которой оценивается двумя миллионами рублей, потребовал вернуть транспортное средство законной владелице. По дороге назад девушка не справилась с управлением и совершила ДТП. Отмечается, что люди в данной аварии не пострадали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 166 части 3 Уголовного кодекса России – неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, причинившее особо крупный размер. Санкция – лишения свободы до 10 лет. Кроме этого, назначены экспертизы по установлению причиненного ущерба, проводятся следственные мероприятия.


Фото: vk.com/aomsk

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