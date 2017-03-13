Девушка угнала у подруги Лексус за 2 млн разбила его о столб

Сегодня стали известны подробности данного происшествия. Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Омской области, сотрудниками Госавтоинспекции установлено: во время столкновения иномарки со столбом в салоне автомобиля находились двое – за рулем 25-летняя девушка, не являющаяся владелицей авто и даже не имеющая права на управление транспортным средством, и ее пассажир. Как выяснилось, девушка отдыхала у своей знакомой на улице 10 лет Октября. Дождавшись, когда она уснет, взяла ключи и поехала на иномарке к знакомому. Мужчина, увидев, что она угнала машину, стоимость которой оценивается двумя миллионами рублей, потребовал вернуть транспортное средство законной владелице. По дороге назад девушка не справилась с управлением и совершила ДТП. Отмечается, что люди в данной аварии не пострадали.