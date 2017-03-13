Авангард и Ак Барс забросили семь шайб в драматичном поединке

В Казане прошла третья встреча в серии «Авангарда» и «Ак Барса». После двух домашних поражений «ястребам» необходимо было начинать побеждать, чтобы переломить сложившуюся ситуацию и вернуться в борьбу за выход в финал конференции.
В прошлых встречах этих команд зрителям долго приходилась ждать заброшенных шайб, но на сей раз все сложилось иначе. Хозяева льда начали очень активно, и к 6-й минуте казанцы вели в счете с преимуществом в два гола. Результативными бросками отметились Артем Лукоянов и Андрей Попов.
Ответить гости также смогли достаточно быстро, на 7-й минуте отыграл одну шайбу экс-капитан «ястребов» Илья Зубов. Тем не менее, за 2,5 минуты до окончания первого игрового отрезка хоккеисты «Ак Барса» сумели еще один раз поразить ворота Доминика Фурха, голевой бросок на свой счет записал Антон Глинкин.
Во втором игровом отрезке игра получилась равной, а собравшиеся на арене зрители увидели только одну заброшенную шайбу, которую на 30-й минуте забросил все тот же Илья Зубов.
В заключительном игровом отрезке «ястребы» активно шли вперед, стараясь ликвидировать отставание в одну шайбу. Ключевым оказалась удаление казанца Рафаэля Батыршина на 4 минуты за на 58-й минуте встречи. Гостям хватило менее 20 секунд, чтобы забить третий гол и сравнять счет.
В овертайме победу «Авангарду» принес точный бросок Дэвида Бута. Таким образом, «ястребы» сократили разрыв в серии. Следующая встреча команд в Казани пройдет в среду, 15 марта.
Фото: hawk.ru