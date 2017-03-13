Авангард и Ак Барс забросили семь шайб в драматичном поединке

В прошлых встречах этих команд зрителям долго приходилась ждать заброшенных шайб, но на сей раз все сложилось иначе. Хозяева льда начали очень активно, и к 6-й минуте казанцы вели в счете с преимуществом в два гола. Результативными бросками отметились Артем Лукоянов и Андрей Попов.