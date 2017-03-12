Выбросы газа в Омске взяты на контроль в Москве, названы предприятия

Отмечается, что с четверга омичи стали жаловаться на наличие запаха в воздухе. По обращениям граждан инспекторы Росприроднадзора совместно со специалистами ФГБУ ЦЛАТИ по Омской области в оперативном порядке выехали на место и отобрали пробы атмосферного воздуха, результаты которых показали содержание этилмеркаптана в концентрации 0,0203 мг/куб. м. – вся документация по исследованиям передана в правоохранительные органы.