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Выбросы газа в Омске взяты на контроль в Москве, названы предприятия

12 марта 2017, 11:33
Загрязнение воздуха.

По данным пресс-службы Росприроднадзора, ситуацию с загрязнением воздуха в Омске руководитель федерального ведомства Артем Сидоров поручил омскому Управлению Росприроднадзора взять на особый контроль.

Отмечается, что с четверга омичи стали жаловаться на наличие запаха в воздухе. По обращениям граждан инспекторы Росприроднадзора совместно со специалистами ФГБУ ЦЛАТИ по Омской области в оперативном порядке выехали на место и отобрали пробы атмосферного воздуха, результаты которых показали содержание этилмеркаптана в концентрации 0,0203 мг/куб. м. – вся документация по исследованиям передана в правоохранительные органы.

В связи с этим, госинспекторы Федеральной службы по надзору в сфере природопользования с привлечением экспертов ЦЛАТИ продолжают проверочные мероприятия на предприятиях, которые используют в производстве этилмеркаптан, в частности, ОАО «Газпромнефть - ОНПЗ», ООО «Полиом», ООО «Рубероидный завод».


Также продолжается отбор проб воздуха на территории промзоны города, в которой находятся такие предприятия, как ОАО «Омский каучук», ООО «СГ - трейдинг» и АГЗС. Эти мероприятии осуществляются с помощью передвижных лабораторий МПР по Омской области.


Кроме этого, СУ СК России по Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 251 частью 1 Уголовного кодекса России.

Фото: иллюстрация


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