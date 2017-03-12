Владимир Маркин возмущен фактом вымогательства у «Русгидро»

Полиция Саратова может возбудить уголовное дело по факту вымогательства денег у руководителей Саратовской гидроэлектростанции, входящей в энергохолдинг «Русгидро», сообщает
Согласно оперативной информации, журналисты холдинга «Волга-медиа» требовали у энергетиков 50 тысяч рублей, за то, что они не опубликуют компрометирующий материал. Кроме того, журналисты попытались принудить заключить с ними договор на размещение рекламы.
Представители Саратовской ГЭС сообщили о факте вымогательства в головной офис «Русгидро». Оттуда было отправлено заявление в полицию. Далее за дело взялись полицейские. Они снабдили сотрудника «Русгидро» специальной аппаратурой. После чего, в офисе «Волга-медиа» состоялась передача 50 тысяч рублей. По завершении сделки в здании холдинга появились оперативники.
В настоящее время оперативные материалы переданы в УМВД по Саратову. Вполне вероятно, что следователи возбудят уголовное дело по статье 163 УК РФ (Вымогательство). Наказание по этой статье от 7 до 15 лет лишения свободы.
По информации Life.ru, доследственную проверку инициировал официальный представитель, первый заместитель генерального директора «Русгидро» Владимир Маркин. По его словам, он был возмущен тем, что среди журналистов встречаются и те, кто решил подзаработать на «Русгидро» с помощью шантажа и вымогательства.
Фото: Life.ru