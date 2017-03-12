Владимир Маркин возмущен фактом вымогательства у «Русгидро»

По информации Life.ru, доследственную проверку инициировал официальный представитель, первый заместитель генерального директора «Русгидро» Владимир Маркин. По его словам, он был возмущен тем, что среди журналистов встречаются и те, кто решил подзаработать на «Русгидро» с помощью шантажа и вымогательства.