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Владимир Маркин возмущен фактом вымогательства у «Русгидро»

12 марта 2017, 20:52
Идет доследственная проверка.

Полиция Саратова может возбудить уголовное дело по факту вымогательства денег у руководителей Саратовской гидроэлектростанции, входящей в энергохолдинг «Русгидро», сообщает Life.ru.

Согласно оперативной информации, журналисты холдинга «Волга-медиа» требовали у энергетиков 50 тысяч рублей, за то, что они не опубликуют компрометирующий материал. Кроме того, журналисты попытались принудить заключить с ними договор на размещение рекламы.

Представители Саратовской ГЭС сообщили о факте вымогательства в головной офис «Русгидро». Оттуда было отправлено заявление в полицию. Далее за дело взялись полицейские. Они снабдили сотрудника «Русгидро» специальной аппаратурой. После чего, в офисе «Волга-медиа» состоялась передача 50 тысяч рублей. По завершении сделки в здании холдинга появились оперативники.

В настоящее время оперативные материалы переданы в УМВД по Саратову. Вполне вероятно, что следователи возбудят уголовное дело по статье 163 УК РФ (Вымогательство). Наказание по этой статье от 7 до 15 лет лишения свободы.

По информации Life.ru, доследственную проверку инициировал официальный представитель, первый заместитель генерального директора «Русгидро» Владимир Маркин. По его словам, он был возмущен тем, что среди журналистов встречаются и те, кто решил подзаработать на «Русгидро» с помощью шантажа и вымогательства.

Фото: Life.ru

#Новости#Стройка#Происшествия
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