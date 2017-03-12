В центре Омска Lexus вылетел с дороги и снес фонарный столб



На выложенных в сеть фото видно, что от удара пострадала как дорогая иномарка, так и фонарный столб. У Lexus сильно смят капот и бампер (но двери и стекла - целые), столб же оказался переломленным пополам.

Предварительных сведений о пострадавших нет.