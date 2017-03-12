В центре Омска Lexus вылетел с дороги и снес фонарный столб

О дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня, 12 марта, утром на одной из городских улиц, сообщают омичи в социальных сетях.
На выложенных в сеть фото видно, что от удара пострадала как дорогая иномарка, так и фонарный столб. У Lexus сильно смят капот и бампер (но двери и стекла - целые), столб же оказался переломленным пополам.
Предварительных сведений о пострадавших нет.
В отделе пропаганды областной Госавтоинспекции порталу Gorod55 сообщили подробности данного ДТП:
«Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на пересечении улиц Пушкина и Чкалова в дежурную часть ГИБДД поступило сегодня в 09:30. Предварительно: водитель автомобиля Lexus, не справившись с управлением, допустил наезд на препятствие – на столб. Пострадавших в данном ДТП нет, водитель находился в трезвом состоянии».
Фото: vk.com/regik55