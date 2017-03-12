Пламя охватило жилой дом в Омске, на месте 25 спасателей и 6 машин



При этом в омских пабликах опубликовано видео с места происшествия. В комментариях омичи говорят о том, что «теперь ясно, куда неслись пожарные машины по улице Масленникова в сторону Красной звезды». При этом отмечают, что предварительно пострадавших в огне людей нет.