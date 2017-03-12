Пламя охватило жилой дом в Омске, на месте 25 спасателей и 6 машин

Накануне в социальных сетях очевидцы сообщили о возгорании частного жилого дома на улице 19-я Линия.
При этом в омских пабликах опубликовано видео с места происшествия. В комментариях омичи говорят о том, что «теперь ясно, куда неслись пожарные машины по улице Масленникова в сторону Красной звезды». При этом отмечают, что предварительно пострадавших в огне людей нет.
По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области, в дежурную часть пожарно-спасательной охраны поступило 11 марта в 14:04. На пожар в Центральном округе выехали 25 человек личного состава и 6 единиц спецтехники.
Пожар локализован в 14:17, полная ликвидация – в 15:33. По факту данного происшествия назначена и проводится проверка, в результате которой будут установлены причины и обстоятельства пожара.
Фото: скриншот с видео