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Пламя охватило жилой дом в Омске, на месте 25 спасателей и 6 машин

12 марта 2017, 12:45
Трагедия в Центральном округе.

Накануне в социальных сетях очевидцы сообщили о возгорании частного жилого дома на улице 19-я Линия.


При этом в омских пабликах опубликовано видео с места происшествия. В комментариях омичи говорят о том, что «теперь ясно, куда неслись пожарные машины по улице Масленникова в сторону Красной звезды». При этом отмечают, что предварительно пострадавших в огне людей нет.


По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области, в дежурную часть пожарно-спасательной охраны поступило 11 марта в 14:04. На пожар в Центральном округе выехали 25 человек личного состава и 6 единиц спецтехники.


Пожар локализован в 14:17, полная ликвидация – в 15:33. По факту данного происшествия назначена и проводится проверка, в результате которой будут установлены причины и обстоятельства пожара.

Фото: скриншот с видео

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