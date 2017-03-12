Омское МЧС: 400-кратное превышение химвещества не угрожает населению



Также в ведомстве отмечают, что запах газа с 21 часа 9 марта и до 18 часов 10 марта омичи чувствовали из-за того, что в городе был, так называемый, штиль. Он, в свою очередь, способствовал неблагоприятному рассеиванию вредных веществ. Угрозы для населения нет.

