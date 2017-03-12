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Омское МЧС: 400-кратное превышение химвещества не угрожает населению

12 марта 2017, 14:31
Комментарий ведомства.

Информация, полученная от управления гидрометеорологии по Омской области, подтверждает превышение концентрации этилмеркаптана в 400 раз. Эти данные выявили на стационарных пунктах наблюдательной сети Омска 9 и 10 марта.


Однако, по данным пресс-службы ГУ МЧС России по Омской области, концентрация вещества в таком виде не влияет на жизнедеятельность человека. «При предельных превышениях может возникать раздражение слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз, тошнота и головокружение», - сообщают в ведомстве.


По другим определяемым примесям превышения предельно допустимых концентраций не зафиксировано.


Также в ведомстве отмечают, что запах газа с 21 часа 9 марта и до 18 часов 10 марта омичи чувствовали из-за того, что в городе был, так называемый, штиль. Он, в свою очередь, способствовал неблагоприятному рассеиванию вредных веществ. Угрозы для населения нет.

Фото: иллюстрация

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