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Омичка украла на работе крупную сумму денег для погашения кредита

12 марта 2017, 09:11
Возбуждено уголовное дело.

Подозреваемая успела потратить из общей суммы 11 тысяч рублей.


В городской отдел полиции №1 с заявлением обратился представитель салона сотовой связи. Он сообщил, что в кассе обнаружена серьезная недостача денежных средств, а именно пропали 240 тысяч рублей.


Сотрудники полиции, выехав на место – в салон связи, расположенный по улице 70 лет Октября – и опросив очевидцев и работников магазина, пришли к выводу, что к преступлению может быть причастна одна из сотрудниц салона – 24-летняя омичка, у которой, как выяснилось, была задолженность по кредитам на крупные суммы в различных микрофинансовых организациях.


В отделе, куда была доставлена подозреваемая, женщина дала признательные показания. Полицейские установили: омичка зашла в подсобное помещение, в котором нет камер наблюдения, и забрала из сейфа всю выручку.


В присутствии понятых сотрудники правоохранительных органов нашли в ее сумке 228 500 тысяч рублей, 11 тысяч она успела уже потратить. Все деньги вернули владельцу магазина.


Противоправные действия женщины дознаватель квалифицировал как присвоение или растрата (статья 160 часть 1 Уголовного кодекса России). Максимальное наказание – лишение свободы до 2 лет.

По материалам пресс-службы УМВД России по городу Омску
Фото: иллюстрация

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