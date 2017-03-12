Омичка украла на работе крупную сумму денег для погашения кредита



Сотрудники полиции, выехав на место – в салон связи, расположенный по улице 70 лет Октября – и опросив очевидцев и работников магазина, пришли к выводу, что к преступлению может быть причастна одна из сотрудниц салона – 24-летняя омичка, у которой, как выяснилось, была задолженность по кредитам на крупные суммы в различных микрофинансовых организациях.