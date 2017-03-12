Нестандартная победа омской спортсменки на чемпионате России по самбо

Накануне Международного женского дня в Екатеринбурге закончился чемпионат по самбо-2017, который стартовал 3 марта.
На помосте в весе до 80 килограммов уверенную победу одержала омичка Наталья Казанцева.
По словам мастера спорта международного класса, до финала она боролась всего три схватки. Так, в первой схватке омичка специально много боролась, чтобы «продышаться и размяться», вторая, по мнению чемпионки, была самая сложная: соперник Натальи Жанара не сдавалась, но в итоге все равно победу одержала Казанцева. Третья схватка прошла очень быстро, «я победила за первые 15 секунд болевым приемом на руку», - вспоминает омичка.
В финале все прошло очень быстро, и, несмотря на боль в правом плече, вслествие чего чемпионке из Омске пришлось развернуться налево и продолжать схватку с непривычной для правши стороны. «Для меня это было
По данным пресс-службы Всероссийской федерации самбо, Наталья Казанцева в составе сборной России дважды становилась абсолютным чемпионом мира в 2010 и 2011 годах (В Узбекистане и Вильнюсе соответственно) и дважды поднималась на третьи ступеньки пьедестала – на Чемпионате Европы в 2011 году (Болгария, София) и в 2013 году на Чемпионате мира в российском Санкт-Петербурге.
Фото: sambo.ru