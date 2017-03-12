Нестандартная победа омской спортсменки на чемпионате России по самбо

В финале все прошло очень быстро, и, несмотря на боль в правом плече, вслествие чего чемпионке из Омске пришлось развернуться налево и продолжать схватку с непривычной для правши стороны. «Для меня это было нестандартно . Однако, все очень хорошо прошло, и я стала первой!», - сказала чемпионка.