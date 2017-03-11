Многотысячная группировка создана в регионе из-за угрозы паводка

В Омской области продолжается подготовка к весеннему паводку, проводится плановая проверка готовности сил и средств всех муниципальных образований и города Омска. Как отмечают в пресс-службе областного правительства, создана группировка сил и средств для ликвидации последствий возможного подтопления, в рамках которой будут объединены более 4 тысяч сотрудников аварийно-спасательных подразделений и 1750 единиц автомобильной, инженерной, водооткачивающей техники, более 100 плавсредств.
По словам Игоря Бондарева, заместителя председателя Правительства Омской области, на сегодняшний день проверено 22 муниципальных района, 18 из них получили положительную оценку. В остальных же предстоит усилить работу.
В свою очередь, главы муниципальных образований получили указания своевременно обеспечивать вывоз снега в населенных пунктах, провести очистку люков и канализации для отвода талых вод. Двум районам – Крутинскому и Называевскому – поставлена задача завершить работы по отводу талых вод до 20 марта.
Стоит отметить, что в регионе подготовка к весеннему половодью началась заблаговременно. Так, в декабре 2016 года губернатором был утвержден комплексный план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий в период прохождения весеннего половодья и снеготаяния в 2017 году. 3 тысячи водопропускных сооружений, находящиеся под дорогами, были очищены и закрыты щитами до весны; прорыты водоотводящие каналы. Готовность Омского региона к весеннему паводку получило высокую оценку регионального МЧС России. «Все превентивные меры выполняются соответствующими службами и органами местного самоуправления», - сообщили в ведомстве.
Источники: 55.mchs.gov.ru