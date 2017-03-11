Многотысячная группировка создана в регионе из-за угрозы паводка

Стоит отметить, что в регионе подготовка к весеннему половодью началась заблаговременно. Так, в декабре 2016 года губернатором был утвержден комплексный план основных организационно-технических и профилактических мероприятий по защите населения и территорий в период прохождения весеннего половодья и снеготаяния в 2017 году. 3 тысячи водопропускных сооружений, находящиеся под дорогами, были очищены и закрыты щитами до весны; прорыты водоотводящие каналы. Готовность Омского региона к весеннему паводку получило высокую оценку регионального МЧС России. «Все превентивные меры выполняются соответствующими службами и органами местного самоуправления», - сообщили в ведомстве.