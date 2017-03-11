Эвакуация 350 студентов из-за пожара, на месте десятки спасателей

Накануне сообщение о пожаре по проспекту Мира в общежитии Омского государственного медицинского университета поступило в дежурную часть пожарной охраны около 21:00 часов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Омской области.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений администрация общежития организовала эвакуацию 350 студентов, для обогрева которых были направлены 4 автобуса.
Убедившись, что из здания эвакуированы все люди, пожарные организовали тушение мусора в подвальном помещении. Площадь возгорания равнялась четырем квадратным метрам. Ликвидировать огонь удалось к 21:15, в тушении участвовали 26 человек личного состава, а также шесть единиц спецтехники.
Согласно одной из версий, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.
Фото: 55.mchs.gov.ru