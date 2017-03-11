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Эвакуация 350 студентов из-за пожара, на месте десятки спасателей

11 марта 2017, 09:37
Возгорание в общежитии.

Накануне сообщение о пожаре по проспекту Мира в общежитии Омского государственного медицинского университета поступило в дежурную часть пожарной охраны около 21:00 часов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Омской области.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений администрация общежития организовала эвакуацию 350 студентов, для обогрева которых были направлены 4 автобуса.

Убедившись, что из здания эвакуированы все люди, пожарные организовали тушение мусора в подвальном помещении. Площадь возгорания равнялась четырем квадратным метрам. Ликвидировать огонь удалось к 21:15, в тушении участвовали 26 человек личного состава, а также шесть единиц спецтехники.

Согласно одной из версий, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.


Фото: 55.mchs.gov.ru

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