Эвакуация 350 студентов из-за пожара, на месте десятки спасателей

Убедившись, что из здания эвакуированы все люди, пожарные организовали тушение мусора в подвальном помещении. Площадь возгорания равнялась четырем квадратным метрам. Ликвидировать огонь удалось к 21:15, в тушении участвовали 26 человек личного состава, а также шесть единиц спецтехники.