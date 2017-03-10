Загадочный объект завис над Омском в ночь выброса газа в атмосферу

«…Фотографии загадочного объекта сделаны в ночь с 9 на 10 марта 2017 года около 12 часов ночи. Юго-восточный сектор неба. Объект довольно яркий, явно больше обычной звезды или планеты. Судя по карте звездного неба в этом секторе и в это время каких-либо планет не наблюдалось. Юпитер стоял значительно ниже, ближе к горизонту. Получается, НЛО или МКС. Но станция бы двигалась, а этот объект просто висит на месте…»