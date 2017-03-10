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Загадочный объект завис над Омском в ночь выброса газа в атмосферу

10 марта 2017, 15:24
Сообщение очевидца.

Пока надзорные органы проводят исследования проб воздуха на предмет определения, что же именно «подпортило» воздух в Омске, некоторые горожане почти в это же время наблюдают над городом «загадочные объекты». Из письма читателя:

«…Фотографии загадочного объекта сделаны в ночь с 9 на 10 марта 2017 года около 12 часов ночи. Юго-восточный сектор неба. Объект довольно яркий, явно больше обычной звезды или планеты. Судя по карте звездного неба в этом секторе и в это время каких-либо планет не наблюдалось. Юпитер стоял значительно ниже, ближе к горизонту. Получается, НЛО или МКС. Но станция бы двигалась, а этот объект просто висит на месте…»





#Новости#Космос#Общество#Технологии
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