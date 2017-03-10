Выбросы в Омске проверяет СК: следователи выехали в Советский округ

Образцы воздуха в настоящее время исследуются Роспотребнадзором. Следователи СК выехали на три предприятия, расположенные в Советском округе. Проверка даст возможность установить все обстоятельства произошедшего. Действиям работников будет дана правовая оценка. Далее будет вынесено процессуальное решение.

