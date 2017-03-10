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Выбросы в Омске проверяет СК: следователи выехали в Советский округ

10 марта 2017, 19:05
Доследственная проверка.

К расследованию причин загрязнения подключилось Следственное управление СК РФ по Омской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Основанием для проведения доследственной проверки стала информация, размещенная в СМИ.

По предварительной информации, неприятный запах серы ощущался из-за загрязнения воздуха веществами, используемыми как добавка к природному газу, используемая в промышленности.

Образцы воздуха в настоящее время исследуются Роспотребнадзором. Следователи СК выехали на три предприятия, расположенные в Советском округе. Проверка даст возможность установить все обстоятельства произошедшего. Действиям работников будет дана правовая оценка. Далее будет вынесено процессуальное решение.

#Новости#Экология#Происшествия#Город
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