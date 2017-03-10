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Вернувшийся в Омск Свитов отметился заброшенной шайбой

10 марта 2017, 07:29
Итоги первого матча «Авангарда» и «Ак Барса».

Сегодня, 9 марта, в рамках четвертьфинала Кубка Гагарина на льду «Арены Омск» прошел первый матч между «Авангардом» и казанским «Ак Барсом», который является для омичей одним из самых неудобных соперников в плей-офф.

Игра получилась достаточно равной, тем не менее, по некоторым статистическим показателям «ястребы» обошли казанцев, в частности, по количеству бросков и силовых приемов.

В первом игровом отрезке заброшенных шайб собравшиеся на «Арене Омск» зрители не увидели. Первый гол был забит на 33-й минуте матча при игре в неравных составах. Автором гола стал воспитанник омского хоккея Александр Свитов, защищающий с сезона 2013/14 цвета казанского «Ак Барса».

«Авангард» долгое время пытался ликвидировать отставание, но удалось это сделать только за 49 секунд до финальной сирены. Сравнял счет при игре «6 на 5» капитан «ястребов» Евгений Медведев.

В овертайме командам хватило менее 2-х минут, чтобы выявить сильнейшего. Гостевую победу казанцам принес точный бросок Лукоянова, совершенный из правого круга вбрасывания.

Фото: hawk.ru

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