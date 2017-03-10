Город55
ГлавноеВсе новости

ВАЗ протаранил ИЖ под Омском, госпитализированы три человека

10 марта 2017, 11:19
На автодороге Новосельск-Нововаршавка.

Накануне около 14:20 часов под Омском произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2101 и ИЖ-210620, в результате которого пострадали три человека.

Как сообщили редакции портала Gorod55.ru в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Омской области, предварительно установлено, что молодой человек 1991 года рождения, управлявший автомобилем ВАЗ, направляясь в сторону Омска по автодороге Новосельск-Нововаршавка, допустил столкновение с автомобилем ИЖ в районе 109-го километра.

В результате произошедшего ДТП пострадали водители автомобиля ИЖ, мужчина 1952 года рождения, а также водитель ВАЗа и его пассажир, женщина 1955 года рождения, все они доставлены в медицинское учреждение.

В ходе дальнейшей проверки будут установлены окончательные причины и обстоятельства случившегося столкновения.


Фото: иллюстрация

#Новости#Главное#ДТП#Происшествия#Город#Авто
Подпишитесь
До 10 лет колонии. Оглашен приговор обвиняемым в обрушении казармы ВДВ в Омске
Директор ремонтировавшей казарму фирмы получил 8 лет, экс-глава проекта той же компании - 7 лет.
Сегодня, 13:17
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
Срочно. Омичам посоветовали снова носить маски
Министр здравоохранения РФ сделал заявление по поводу заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 14:45
Суд прекратил дело полковника Пономарева об обрушении казармы в Омске
Сегодня, 13:45
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Ехали из детдома на праздник. Стали известны детали ДТП с автобусом в Омской области
Сегодня, 15:31