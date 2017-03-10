ВАЗ протаранил ИЖ под Омском, госпитализированы три человека

Накануне около 14:20 часов под Омском произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2101 и ИЖ-210620, в результате которого пострадали три человека.
Как сообщили редакции портала Gorod55.ru в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Омской области, предварительно установлено, что молодой человек 1991 года рождения, управлявший автомобилем ВАЗ, направляясь в сторону Омска по автодороге Новосельск-Нововаршавка, допустил столкновение с автомобилем ИЖ в районе 109-го километра.
В результате произошедшего ДТП пострадали водители автомобиля ИЖ, мужчина 1952 года рождения, а также водитель ВАЗа и его пассажир, женщина 1955 года рождения, все они доставлены в медицинское учреждение.
В ходе дальнейшей проверки будут установлены окончательные причины и обстоятельства случившегося столкновения.
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