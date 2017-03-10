ВАЗ протаранил ИЖ под Омском, госпитализированы три человека

Как сообщили редакции портала Gorod55.ru в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Омской области, предварительно установлено, что молодой человек 1991 года рождения, управлявший автомобилем ВАЗ, направляясь в сторону Омска по автодороге Новосельск-Нововаршавка, допустил столкновение с автомобилем ИЖ в районе 109-го километра.