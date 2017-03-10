В воздухе Омска обнаружили этилмеркаптан

Сегодня, 10 марта, в связи с неприятным запахом в Омске, распространившимся по территории города, специальная комиссия устанавливает его происхождение.
В облправительстве сообщают, что контролируют ситуацию: по поручению губернатора атмосферу исследуют уже третий день. По словам Сергея Еремина, исполняющего обязанности начальника Росприроднадзора по Омской области, специалисты ведомства совместно с экспертами регионального минприроды и Гидромета проводят рейды, внеплановые заборы воздуха для проверки.
На данный момент установлено, что источником запаха является этилмеркаптан – вещество, которое добавляют в природный газ, чтобы определять утечки. Ранее в Минприроды порталу Gorod55.ru уже сообщили о присутствии одоранта (вещество-примесь к газу, для придания запаха). Сам же источник запаха пока не определен.
«Мы предполагаем, что он распространяется с северного промышленного узла», - отмечает Еремин. Там локализованы крупные нефтехимические предприятия региона. На омском НПЗ «утечек одоранта не обнаружили», сообщает Омская Губерния.
Центр по мониторингу загрязнения окружающей среды продолжает наблюдение, данные со стационарных постов пока не получены. Определен план действий по выявлению состава и концентрации загрязняющих веществ, ставших причиной неприятного запаха в Омске.
Фото: mpr.omskportal.ru