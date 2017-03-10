В воздухе Омска обнаружили этилмеркаптан



На данный момент установлено, что источником запаха является этилмеркаптан – вещество, которое добавляют в природный газ, чтобы определять утечки. Ранее в Минприроды порталу Gorod55.ru уже сообщили о присутствии одоранта (вещество-примесь к газу, для придания запаха). Сам же источник запаха пока не определен.