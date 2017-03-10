В Омске приступили к ремонту дорог, не дожидаясь теплого мая

Специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» приступили к аварийно-восстановительным работам на проблемных участках города, используя инертные материалы, такие как щебень, битум, асфальтовый гранулят, метод обратной пропитки и т.п, сообщает пресс-служба городской администрации.
По словам Владимира Казимирова, директора «Управления дорожного хозяйства и благоустройства», на сегодняшний день уже израсходовано около 30 тонн инертных материалов. По мнению специалиста, использование горячего асфальта станет возможно только при установлении устойчивых положительных температур.
Стоит напомнить, что в мае в Омске будет дан страт масштабному ремонту дорог, после прохождения всех предусмотренных законодательных процедур. Сумма бюджетного финансирования омских автомобильных дорог составит около одного миллиарда рублей – предстоит отремонтировать 32 магистрали общей площадью 900 тысяч квадратных метров городских магистралей.
Фото: Андрей Кутузов