В Омске приступили к ремонту дорог, не дожидаясь теплого мая

По словам Владимира Казимирова, директора «Управления дорожного хозяйства и благоустройства», на сегодняшний день уже израсходовано около 30 тонн инертных материалов. По мнению специалиста, использование горячего асфальта станет возможно только при установлении устойчивых положительных температур.