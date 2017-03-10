Сильнейший запах газа в городе, омичи жалуются на головную боль



«Смех-смехом, шла с работы, зашла в магазин – не пахло, выхожу через 10 минут – запах прям ударил в нос, и сразу стало нехорошо, а запах совсем не едкий (как был 3 дня назад) а сладкий-дурманящий, от того и страшней стало».