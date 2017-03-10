Сильнейший запах газа в городе, омичи жалуются на головную боль

В минприроды Омской области устанавливают «причину неприятного запаха в Советском административном округе». Сегодня утром, 10 марта, в большинстве омских соцсетей жители города активно обсуждают сильный запах, предположительно, распространившийся ночью. Наличие запаха отмечают жители Нефтяников, Кировского и Центрального округов.
Накануне, 8 и 9 марта омичи массово жаловались на запах газа в районе Нефтяников и Левобережья, о чем ранее сообщал портал Gorod55.ru. В настоящий момент- Минприроды совместно с ФБГУ «Обь-Иртышское УГМС» проводит мероприятия «по установлению вещества в атмосферном воздухе, гигиенический норматив которого был превышен». Отмечается, что специалисты Управления Росприроднадзора по Омской области проводят внеплановую проверку в отношении АО «Газпромнефть-ОНПЗ», сообщают в пресс-службе министерства.
«В нефтяниках опять жуткая вонь, похожая на запах газа. И это уже второй раз за неделю. Запах вызывает головные боли. Проникает в квартиры и подъезды. Возникает мысль, что нас кто-то травит. Кто обладает информацией, что это такое?»
«09.03 по всей территории Левого берега чувствуется легкий запах газа на улице, от чего чувствуется легкий сладковатый привкус и першение в горле».
«Московка воняет. Звонила в мчс с утра, сказали производственный выброс. Уточняют, кто и что сбросил. Запах по всему городу».
Многие комментаторы лаконично делятся своим местоположением и оценкой воздуха: «у Сибади вонь жуткая. Звонила в газовую, сказали «выброс». А откуда выброс, они не в курсе», «на левом с 3-х ночи примерно воняет, дышать нечем», «с вечера 9 числа на Старозагородной тоже жуткий запах», «в районе Хитрого рынка так же воняет», «Воняет ужасно! Я тоже с утра подумала, дочь газ включила».
Некоторые омичи жалуются на ухудшение самочувствия в связи с сильным запахом на улице:
«Это был ужас какой-то! Головные боли начались. Живу в частном секторе, думала, может быть, газопровод пропускает. Потом в детсад поехала, и там воняло. Левый берег. Район Меги».
«Смех-смехом, шла с работы, зашла в магазин – не пахло, выхожу через 10 минут – запах прям ударил в нос, и сразу стало нехорошо, а запах совсем не едкий (как был 3 дня назад) а сладкий-дурманящий, от того и страшней стало».
«На набережной жуть как воняет, голова раскалывается, в подъезде и на улице хоть топор вешай. Звонила в газовую, начали плести что-то про облако над городом, штиль».
Портал Gorod55.ru продолжает следить за ситуацией, подробности далее.